Görwihl Wunschkonzert der Trachtenkapelle Hartschwand-Rotzingen kommt an

Die Trachtenkapelle Hartschwand-Rotzingen begeistert Publikum mit einem Wunschkonzert. Das Medley „ABBA Gold“ entpuppt sich mit 29 Stimmen als klarer Sieger.

Rotzingen – Mit dem Wunschkonzert am Samstag hat die Trachtenkapelle Hartschwand-Rotzingen den Nagel auf den Kopf getroffen. Vor vollem Saal im Schulhaus boten die Musiker und Musikerinnen um ihren Dirigenten Thomas Villinger einen unterhaltsamen und abwechslungsreichen Abend – der auch auch an Spannung nichts zu wünschen übrig ließ, denn das Publikum gestaltete das Konzert insofern selber, als es die Reihenfolge der zu spielenden Stücke bestimmte.

Zur Auswahl hatte es 14 mehr oder weniger bekannte Märsche, Polkas, Medleys oder Kompositionen mit Gesangseinlagen. Die Abstimmung erfolgte in den letzten Wochen, die Auswertung kurz vor dem Konzertabend. Das Stück mit den wenigsten Stimmen kam zuerst an die Reihe, dasjenige mit den meisten Stimmen kam am Schluss.

Kalt erwischen ließ sich die Trachtenkapelle jedoch nicht. Einige Beiträge stammten aus ihrem Repertoire und hatte sie bereits an Jahreskonzerten gespielt. Proben musste sie trotzdem, „wir haben früh damit angefangen“, erklärte Vorsitzende Martina Gaßmann.

Die Liste der Stücke hatte das Notenkomitee der Kapelle zusammengestellt. Das am Samstag gespielte Wunschkonzert bildet nun zugleich das Sommerprogramm – es war also quasi die Premiere dessen, womit die Trachtenkapelle im Lauf der warmen Jahreszeit auftreten wird. Worauf die Zuhörer, in welchem Ort auch immer, sich freuen dürfen, denn es hat Substanz und für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Der von Bernadette Schmid moderierte Konzertabend begann mit dem Stück, das die wenigsten Stimmen – gerademal vier – erhalten hatte: dem 1809er Marsch, mit Wolfgang Spitz und Haymo Brugger als Sänger. Zwei Stimmen mehr fielen auf das Medley mit einigen Hits von Paul Anka, gefolgt von der „Kuschelpolka“ mit acht Stimmen. Dazu gab es einen Gruß vom Bauwagenteam und den Hinweis, dass sie von der Trachtenkapelle bereits im Radio zu hören war, „zumindest die ersten Sekunden, bis die Falschfahrermeldung kam“. Bei der Hymne an das ungebundene Leben, „King oft he road“, kamen die Posaunen groß raus, in „Von Freund zu Freund“ gab die Kapelle ordentlich Gas. In „Tausend Rosen“ mit zehn Stimmen standen Martina Gaßmann und Wolfgang Spitz als Sangesduo im Fokus, in der mährisch-böhmischen Polka „Alfova“ bewiesen erneut Spitz und Haymo Brugger ihr Können auf dem Tenorhorn.

Nach der Pause stieg die Spannung: Welches Lied hatte die meisten Stimmen bekommen? Das Publikum hörte sich durch „Hoch Badnerland“, „Alte Kameraden“ (je zwölf Stimmen), die „Beach Boys Golden Hits“ (13), „Jasmin“ (14), „Atemlos“ (18) und „Böhmischer Traum“ (19), bis nur noch eines übrig blieb: das Medley „ABBA Gold“, mit 29 Stimmen klarer Sieger des spannenden und abwechslungsreichen Abends.