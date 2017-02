Görwihl Wuchtig: Neue Seniorenresidenz in Görwihl geplant

Der Gemeinderat stimmt Bauantragder Firma Pro Invest zu. Das geplante Gebäude hat die wuchtigen Dimensionen von 38 mal 52 Meter und soll mehrstöckig werden. Laut Quednow sollen knapp über 30 Wohnungen, davon 17 barrierefrei und 16 Pflegeplätze, entstehen. Das letzte Wort hat das Landratsamt Waldshut, das die Ausmaße des Gebäudes prüfen wird.

Görwihl – In Görwihl könnte eine neue Seniorenresidenz entstehen. Den entsprechenden Bauantrag der Firma Pro Invest GmbH nahm der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend einstimmig an. Als Standort hat sich Pro Invest ein Grundstück an der Kreisstraße zwischen dem Gewerbegebiet "Schwärze" und der katholischen Kirche ausgesucht – also in direkter Nachbarschaft des von der Gemeinde Görwihl geplanten Baugebietes "Breite". Auf dem als Innenbereich ausgewiesenen Grundstück befindet sich derzeit noch ein Wohnhaus. Dieses soll "rückgebaut", also abgerissen werden.

Über die Grundstücksverhältnisse machte Bürgermeister Carsten Quednow in der Gemeinderatssitzung keine Angaben. Grundsätzlich begrüße er das Vorhaben, sagte Quednow. "Es ist etwas Tolles, wenn ein Investor kommt, der sich Gedanken über die demographische Entwicklung macht", so Quednow. Das Bauprojekt habe nichts mit einer Tagespflege zu tun, es soll ausschließlich als Wohnort für Senioren dienen, berichtete er.

Allerdings: Das geplante Gebäude hat die wuchtigen Dimensionen von 38 mal 52 Meter und soll mehrstöckig werden. Laut Quednow sollen knapp über 30 Wohnungen, davon 17 barrierefrei und 16 Pflegeplätze, entstehen. Rund 50 Senioren und Seniorinnen könnten in dem Haus untergebracht werden. "Das ist eine tolle Sache, dass ein Investor da ist", fand Gemeinderat Roland Mutter, "wir sollten das Vorhaben in vollem Rahmen unterstützen".

Ähnlich Gemeinderätin Claudia Huber: "Wir sollten das Projekt befürworten, es bietet sich an und belebt den Kernort." Auch Norbert Lüttin konnte dem Bau viel abgewinnen: "Es ist begrüßenswert, wenn jemand in der Größenordnung in der Gemeinde Görwihl investiert", sagte er, "obwohl wir von einer Größenordnung von der Rotho sprechen". Herbert Nägele betonte: "Das Projekt ist in der Sache notwendig." Aber: In unmittelbarer Nähe plane die Gemeinde Görwihl den Neubau eines Feuerwehrhauses. Das könne sich zum Teil ergänzen, so Nägele. Der Neubau der Seniorenresidenz sollte jedoch "keinen Einfluss auf den Neubau des Feuerwehrhauses haben", forderte er. Bürgermeister Quednows Antwort: "Sollte der Bau der Seniorenresidenz an der vorgesehenen Stelle nicht möglich sein, sind wir in der Lage, im Baugebiet Breitet einen Platz zu finden." Es werde Flächen geben, die ein so großes Gebäude "schlucken", so Quednow. Grundsätzlich "wird es nicht einfach sein, das Vorhaben genehmigungsfähig zu machen", bemerkte Norbert Lüttin. Was Quednow bestätigte: Das letzte Wort hat das Landratsamt Waldshut, das die Ausmaße des Gebäudes prüfen wird.

Pro Invest hat den Sitz in der Gemeinde Neuwied im Bundesland Rheinland-Pfalz. Im Handelsregister ist das Unternehmen mit der Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) eingetragen. Die Haupttätigkeit liegt im Immobilienbereich, unter anderem in der Vermittlung von Wohngrundstücken und Wohngebäuden.