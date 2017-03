Görwihl Wildbeobachtungskamera filmt Einbrecher

In der Nacht zum Freitag versuchten drei Männer zwei beim Wanderparkplatz nördlich von Strittmatt abgestellte Bauwagen aufzubrechen. Zuerst versuchten sie es an einem neueren Bauwagen und setzten hierbei eine Axt und eine Eisenstange ein.

Als sich die Tür nicht öffnen ließ, wurde an einem in der Nähe abgestellten älteren Bauwagen das Vorhängeschloss abgeschlagen. Da sich in dem Bauwagen keine Wertgegenstände befanden, wandten sie sich wieder dem ersten Bauwagen zu. Es gelang nicht diesen zu öffnen, nach ca. 90 Minuten zogen die Täter wieder ab. Bei der Tat entstand geringer Sachschaden. Die Männer wurden bei der Tat von einer Wildbeobachtungskamera gefilmt. Sie waren ca. 30 bis 35 Jahre alt, einer mit 1,70 bis 1,80 m etwas größer als die beiden anderen. Der größere hatte eine untersetzte Figur mit Bauch, ein kantiges Gesicht und dunkelblonde, kurze Haare. Der zweite Täter war schlank, hatte ein schmales Gesicht, dunklen Teint und dunkle Haare. Der dritte Täter, der Schmiere stand, war ebenfalls schlank, hatte ein rundes Gesicht, dunklen Teint, dunkle Haare und einen Drei-Tage-Bart.