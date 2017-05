vor 57 Minuten Peter Schütz Exklusiv Görwihl Wild West im Görwihler Gemeinderat

"Hände hoch!" hieß es an die 30 Mal in der Görwihler Gemeinderatssitzung am vergangenen Montag. Was sich erst mal spannend anhört, entpuppte sich aber als ein notwendiges Prozedere, weiß Peter Schütz zu berichten.