Görwihl Wild-West-Fest in Rotzingen lässt es krachen

Die Veranstaltung des Fördervereins der Höllbachgeister am Wochenende traf den Geschmack der Gäste. Besonders die Countryband "Yendis" brachte Cowboy-Stimmung ins Festzelt.

Am Wild-West-Fest des Fördervereins der Höllbachgeister ging es hoch her. Trotz mehrerer Konkurrenzveranstaltungen in der Region – Waldfest in Hogschür, "Goschehobel" in Großherrischwand, Grace Jones in Lörrach – war das zum zweiten Mal nach 2015 in Rotzingen durchgeführte Fest gut besucht.

Das lag am Freitagabend hauptsächlich an der Country- und Partyband "Yendis", die für ihren Auftritt im Festzelt der Höllbachgeister aus dem Raum Köln angereist war. Die Gewinner der Country Europa Meisterschaft 2012 warfen vor Einbruch der Dunkelheit eine brodelnde Mischung aus Country, Classic Rock und Irish Fiddle Tunes in den Topf. Heraus kamen tanzbare Lieder mit eigenem Profil, dreistimmigem Satzgesang, dampfenden Grooves, rockenden Gitarren und Geigenspiel auf den Tischen.

Dirty Harry, Judy Heart, Susanna Keye und Chris Beam waren der perfekte Auftakt zum dreitägigen Wild-West-Fest. Das ja nicht nur mit Musik glänzte. In dem mit künstlichen Kaktussen und echten Wagenrädern geschmückten Zelt befand sich außer der Bühne die Küche und eine Bar, unter freiem Himmel noch zwei weitere Bars, eine mit dem zauberhaften Namen "Shotbar". Dort wurde immerhin nicht scharf geschossen, aber die Drinks mit den Bezeichnungen "Geschwür", Geisterkotze" oder "Homedriver" hatten es schon in sich. Das war nichts für schwache Magen.

Während "Yendis" den einen und anderen Cowboyhut in die Luft fliegen ließen, wurde in der Wild-West-Küche hart gearbeitet. Die Menu-Auswahl konnte sich sehen lassen: Neben Texas-Grillern gab es unter anderem "Pulled Pork im Fladen", eine dem Smoker entnommene Spezialität. Der Sonntag stand im Zeichen der Blasmusik. Die Trachtenkapellen Hartschwand-Rotzingen und Strittmatt sowie dem Musikverein Geißlingen hatten einiges zu bieten. Das Fest ging am gestrigen Montag mit dem Handwerkerhock zu Ende. Auf der Bühne standen die "Lausbuba".