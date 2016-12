Hotzenwald Wie auf dem Hotzenwald früher Weihnachten gefeiert wurde

Statt vieler Geschenke unter dem üppig geschmückten Weihnachtsbaum, war das Weihnachtsfest vor Jahrhunderten etwas karger. Auf dem Hotzenwald etwa gab es für die Kinder ein Birrewegge und für die Geißen ein Springerle. Richard Kaiser erinnert an alte Weihnachtsbräuche auf dem Hotzenwald.

Hotzenwald – „Grad ischs Chrischtkindli furtgfloge“, hieß es einst, wenn der Vater oder die Mutter am Heiligen Abend mit dem kleinen Glöckchen läutete und dann das Fenster in dem Augenblick schloss, in dem die Kinder das Wohnzimmer mit dem leuchtenden Christbaum betreten durften. So wie Professor Gustav Oberholzer, der eine Broschüre über die frühere Weihnachtszeit im südlichen Schwarzwald verfasste, erinnert sich heute noch mancher Erwachsener an seine eigene Kindheit oder an die Erzählungen seiner Eltern und Großeltern.

Die Weihnachtsbräuche gehen weit zurück. Während der Christbaum bereits um 1500 in schriftlichen Überlieferungen nachgewiesen ist – im südlichen Schwarzwald allerdings etwas später –, hatte sich das Aufstellen einer Krippe nur allmählich eingebürgert. Weihnachtskrippen fanden zuerst in den Kirchen ihren Platz und erst hinterher in den Häusern. Der Pfarrer und Heimatforscher Jakob Ebner (1873 bis 1960) konnte dem Görwihler Pfarrbuch entnehmen, dass an Weihnachten des Jahres 1749 im Gotteshaus dieser Pfarrei erstmals „eine Krippe mit dem menschgewordenen Jesulein zum lebendigeren Verständnis dieses Geheimnisses und zur größeren Zunahme der Andacht in den Herzen des Volkes“ aufgestellt wurde.

Im südlichen Hotzenwald kann man sich vereinzelt, so Oberholzer, noch an den vorweihnachtlichen Brauch „Maria Herbergsuche“ erinnern. Neun Tage vor Weihnachten taten sich neun Frauen zusammen und losten aus, wer die Figur der Gottesmutter an welchem Tag aufnehmen sollte. Sie wurde im Wohnzimmer zur Anbetung aufgestellt und am nächsten Tag weitergetragen.

Der Heilige Abend wurde in vielen Bauernhäusern aus heutiger Sicht kärglich begangen. Zuerst wurde der Rosenkranz gebetet, anschließend gab es einen „Birewegge“, ein Gebäck mit getrockneten Früchten, als Weihnachtsgeschenk, wie es um 1890 in Birndorf noch gehandhabt wurde. Anderenorts dachte man auch an das Vieh. Es wurde im Stall besucht, mit ihm geredet und gebetet, denn man glaubte, dass es in dieser Nacht die Worte verstehen könne. Und es bekam etwas Besonderes und Zusätzliches zum Fressen. Eine alte Frau erinnerte sich noch daran, dass ihr Vater jeder Geiß ein Springerle gebracht hat. So wurde selbst der Stall in die Feierlichkeiten einbezogen.

Die Christmette um Mitternacht war in vielen Pfarrkirchen Tradition, doch in den höher gelegenen und im Winter stark verschneiten Bergdörfern weniger. Dort, aber auch teilweise im Rheintal, begannen die Festlichkeiten am Weihnachtstag morgens um sechs Uhr mit dem Engelsamt, es folgte die Hirtenmesse und danach das feierliche Hochamt.

Ein alter Brauch war das Einbinden der Obstbäume. So wird aus dem Jahre 1895 aus Oberwihl berichtet: „Umbindet man am Vorabend von Weihnachten während dem Abendgebetläuten die Stämme der Obstbäume in den drei höchsten Namen mit Strohseilen, so hat man sich eine reiche Obsternte fürs kommende Jahr gesichert.“

Die Zeiten haben sich geändert. Wie sagte doch neulich ein kleiner Bub im Kindergarten zu seinem Freund: „Ich weiß ja, dass es das Christkind nicht gibt, ich lasse es mir aber nicht anmerken, denn meine Mutter glaubt noch daran.“