Görwihl Werkrealschule Görwihl: 17 Schüler erhalten ihre Zeugnisse

17 Schüler der Werkrealschule Görwihl haben bei der Abschlussfeier ihre Zeugnisse erhalten. Zum Abschied gab es einen roten Faden und aufmun­ternde Worte. Jahrgangsbeste ist Anja Schlegel.

Görwihl – Grund zum Feiern hatten am Freitag die 17 Absolventen der Grund- und Werkrealschule Görwihl: Alle Schülerinnen und Schüler haben die Prüfungen bestanden und nahmen im Rahmen der Abschlussfeier ihre Abschlusszeugnisse aus der Hand von Rektor Helmar Ganz in Empfang. Als Jahrgangsbeste wurde Anja Schlegel von Bürgermeister Carsten Quednow mit dem Pfarrer-Döbele-Preis ausgezeichnet.

"Ihr habt einen Meilenstein in Eurem noch jungen Leben erreicht", sagte der Schulleiter und freute sie mit seinen Schülern. Eine wichtige Etappe sei erreicht, aber der Weg gehe weiter und verzweige sich, fuhr er fort. Es gelte nun, Verantwortung für den weiteren Weg zu übernehmen, diese Verantwortung sei aber keine Last, sondern eine Chance. Und er hatte einen Rat für die Absolventen bereit: "Vertraut auf das, was Euch Schule und Elternhaus mitgegeben haben. Setzt mit dem von Schule und Elternhaus gepackten Rucksack den Entdeckungsprozess fort".

"Ein Schritt ins Leben ist abgeschlossen, Ihr könnt stolz auf Euren Erfolg sein", sagte Görwihls Bürgermeister Carsten Quednow. Er verlieh wie jedes Jahr den von der Gemeinde gestifteten Pfarrer-Döbele-Preis für die beste Leistung der Abschlussklasse. Preisträgerin war in diesem Jahr Anja Schlegel (Dachsberg/Wolpadingen) mit einem Durchschnitt von 1,6. Sie erhielt auch die Fachpreise in Deutsch (Durchschnitt 1,3) und Mathematik (1,6). Der Preis im Fach Englisch ging an Laura Bonomo (1,5)

Als schützenswertes Kulturgut bezeichnete Paul Eisenbeis, Rektor im Ruhestand, die Handschrift. Das Schreiben sei eine alte Kulturtechnik von Handwerk bis Kunstwerk, fuhr er fort. Den Schönschreibpreis verlieh Eisenbeis an Anja Schlegel, ein Lob erhielt Julia Godbarsen. Über die Fachpreise hinaus wurden Juliane Schneider und Julian Schmidt für ihr Engagement in der Schülermitverwaltung geehrt, eine Anerkennung für kontinuierliche Teilnahme an Schwimmwettkämpfen erhielten Dirk Biehler, Joel Flum, Marcel Gibis, Joel Punge, Marius Pückler und Julian Schmidt.

"Verliert den roten Faden nicht", riet Angela Mathis, Vorsitzende des Elternbeirates, den Schülern. Damit dieser Rat nicht in Vergessenheit gerät, überreichte sie den Absolventen einen symbolische roten Faden, etwas Süßes für die Nerven sowie einen Stift als Abschiedsgeschenk.

Wie es weiter geht

Von den sieben Schülerinnen und zehn Schülern der Abschlussklasse der Grund- und Werkrealschule Görwihl werden elf weiterführende Schulen besuchen, fünf eine Ausbildung beginnen. Ein Schüler ist noch unentschlossen.