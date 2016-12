Görwihl/Rickenbach(Herrischried/Todtmoos Weihnachten auf dem Hotzenwald: Besinnung in unruhiger Zeit

Auf vielfältige Weise feierten die Menschen auf dem Hotzenwald und Todtmoos Weihnachten. In ihren Predigten riefen die Priester zu Frieden und Versöhnung auf – und zu Vertrauen, auch im Angesicht von Krieg und Gewalt in der Welt

Hotzenwald/Todtmoos – „...und Friede den Menschen auf Erden!" Diese zentrale Botschaft zum Weihnachtsfest, die auf dem Friedenslicht von Bethlehem zu lesen ist, ist gerade in den derzeit bewegten Tagen aktueller denn je geworden. Auch in den zahlreichen, gut besuchten Gottesdiensten auf dem Hotzenwald und in Todtmoos beteten die Menschen gemeinsam für Versöhnung und Frieden rund um den Erdball.

“Frieden soll’s noch einmal werden, und die Liebe König sein", heißt es in dem Gedicht „Christnacht“, mit dem Pfarrer Bernhard Stahlberger von der Seelsorgeeinheit St. Wendelin Hotzenwald seine Gedanken zum Weihnachtsfest zum Ausdruck brachte. Zugleich versicherte er seiner Gemeinde: “Diese Sehnsucht in uns lässt uns nicht resignieren, wenn Krieg und Gewalt scheinbar nicht weniger werden wollen“. Kleine Geschenke, wie ein freundliches Wort oder eine Umarmung, seien Glücksmomente und ein Hoffnungszeichen wie der Sonnenschein an einem kalten Wintermorgen, so Stahlberger.

Paulinerpater David wünschte den Gläubigen in der Christmette am Heiligen Abend in der Todtmooser Wallfahrtskirche, dass sie eine Zeit der Freude und Hoffnung durch Gott erfahren mögen: “Gott ist da, egal was in der Welt passieren kann, und welche Menschen am Steuer sind.“

In zahlreichen Krippenspielen in den evangelischen und katholischen Pfarrgemeinden auf dem Hotzenwald und in Todtmoos wurde die Geburt Jesu den Gläubigen in lebendiger und ausdrucksvoller Weise vor Augen geführt. In die freie Natur, wie einst in Bethlehem, lud die Kolpingfamilie Rotzingen im Sägmoos zwischen Görwihl und Strittmatt zur Waldweihnacht ein. Hier wurde die Figur des modernen Weihnachtsmannes kritisch beleuchtet und im Krippenspiel auf den wahren Ursprung des Weihnachtsfestes aufmerksam gemacht. Zahlreiche, strahlende Friedensengel und Weihnachtsmänner in leuchtend roten Gewändern fanden im Schein der brennenden Fackeln den Weg in das Sägmoos. Es gab Gedichte und Geschichten rund um das Christfest, vorgetragen von den Kindern der Kolpingfamilie. Die Jungmusiker und Musiker der Hotzenwald-Bauernkapelle Görwihl stimmten bekannte Weihnachtslieder an.

Auch viele Christmetten und Gottesdienste wurden von den örtlichen Musikkapellen und Kirchenchören mitgestaltet. Am Heiligen Abend spielten die Trachtenkapellen aus Hogschür, Strittmatt und Niederwihl sowie der Musikverein Oberwihl und die Hotzenwald-Bauernkapelle. Der Kirchenchor Görwihl sang in der Christmette. Die Trachtenkapelle Todtmoos umrahmte die Christmette in der Wallfahrtskirche musikalisch. In den Festgottesdiensten an den Weihnachtsfeiertagen erklangen die Kirchenchöre aus Strittmatt, Rickenbach und Todtmoos sowie der Frauenchor aus Niederwihl.