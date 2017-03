Görwihl Warum das Scheibenschlagen einst verboten war

Fasnachtsfeuer und Scheibenschlagen haben in unserer Region Tradition. Im 19. Jahrhundert war der Brauch allerdings an manchen Orten verboten und wurde unter Strafe gestellt. Grund für das Verbot waren Gefahr durch das Feuer und das Unterbinden eines Aberglaubens.

Görwihl – Im ganzen Alemannenland brennen an diesem Wochenende nach uraltem Brauch die Fastnachtsfeuer, mit denen das Scheibenschlagen verbunden ist. Soweit schriftliche Aufzeichnungen darüber zurückreichen, wird auch immer Klage geführt über dabei auftretende Missstände. Manchmal kamen die hochfliegenden glühenden Scheiben bedenklich nahe an Stroh- und Schindeldächer heran; oft gab es Verletzte durch umherstiebende Gluten, und nicht wenige Male war die Obrigkeit besorgt um die Sittsamkeit der Jugend bei diesem nächtlichen Treiben. An vielen Orten gab es deshalb zu manchen Zeiten Verbote, doch der Brauch überlebte, ja er blühte in den vergangenen Jahren wieder auf.

Gar nicht zufrieden, vor allem wegen des damit verbundenen Aberglaubens, war beispielsweise der Immeneicher Lehrer Gaugel, der Februar 1848 in einer Eingabe an das Bezirksamt St. Blasien die Abschaffung des Brauches forderte. In seiner Begründung führt er zunächst an, was sich an diesem Tag in Immeneich im Albtal abspielt: „An einem Berghang wird an der der Alten Fastnacht (1. Fastensonntag) ein Feuer bei Nacht angezündet. Zu diesem Behufe hat die Schuljugend schon vorher von Haus zu Haus Holz und Stroh gebettelt. Im Feuer werden hölzerne Scheiben angezündet und sie vermittelst einer Rute vom Berg brennend hinabgeschleudert unter furchtbarem Lärm und Geschrei. Dabei kommt viel abergläubiges Zeug vor, so zum Beispiel, jede Scheibe wird für eine bestimmte Person geschossen. Hat dieselbe Scheibe einen langen Lauf und hält sie sich lange Zeit brennend in der Luft, so darf gerechnet werden, dass die Person, für welche die Scheibe geschossen wurde, lange lebe.

Sind die Scheiben alle verbraucht, wird die Hexe gezündet, die aus einigen Bünden Stroh an einer langen Stange gebunden besteht. Ungeheuerer Lärm kündigt den Bewohnern des Dorfes das Verbrennen der Hexe an, auf welches Signal groß und klein aus den Häusern springt, um auf der Gasse beim Schein des brennenden Strohes seinen Schatten zu sehen. Hat dieser Schatten den Kopf, so stirbt die Person dieses Jahr noch nicht. Kann aber der Kopf im Schatten nicht entdeckt werden, so muss die Person im laufenden Jahr sterben. Und das glaubt alles fest, nebst anderem gleich dummen Zeug. Auch Maskierte fehlen dabei nicht.“

Der Lehrer, der im Schreiben beteuert, ein Herz für die Schuljugend zu haben, möchte die Abschaffung dieses „Unfugs“. Nicht nur wegen des Aberglaubens, sondern „da Knaben und Mädchen bis zu 18 Jahren dem Fastnachtsfeuer zuströmen, werden nicht selten manche Unarten und Unsittlichkeit verübt“. Das Amt verbot daraufhin dieses Feueranzünden und Scheibenschlagen mit öffentlicher Bekanntmachung in Schulen und Rathäusern. Bei Verstößen hatte der Schullehrer die Kinder gebührend zu strafen, „andere Personen sind durch den Bürgermeister und zwar mit 45 Kreuzern oder zwei Stunden Arrest zu strafen“.

Ob und wie lange das Verbot Wirkung zeigte, ist nicht bekannt. Bürgermeister Wasmer aus Bernau richtete jedenfalls vor Beginn der Fastnacht 1884 ein weiteres Schreiben an das Amt mit der Bitte, er wolle im Interesse der öffentlichen Sicherheit, Ruhe und Ordnung diese Unsitte „allgemein öffentlich wohlgefälligst verbieten, gleich wie es die Bezirksämter Säckingen im Winter 1880/81 und Waldshut im Februar 1883 getan haben“. In Bernau würden immer acht bis neun solcher Feuer angezündet und dies nicht nur an den beiden Fasnachtssonntagen, sondern auch an den zwischenliegenden Wochentagen. "Oft verlassen die Knaben das Feuer, ohne es gehörig abzulöschen".

„Da diese Fasnachtsfeuer weiter nichts sind, als ein alter Aberglaube oder Unfug und nicht im geringsten Nutzen oder Zweck haben, vielmehr nur Schaden bringen können, abgesehen von dem Verlust der verbrannten Gegenstände (Holz und Stroh), haben schon früher Ortsgeistliche darauf hingewirkt, dass diese Feuer verboten werden, dieselben wurden aber nicht unterstützt.“ Das Scheibenschlagen sei nicht nur mit Geschrei und Lärm verbunden, sondern manchmal auch mit Schlägereien. „Wenn diese Feuer nicht verboten werden, so werden sie wahrscheinlich fortbestehen, bis es einmal ein Unglück gibt.“

Der großherzogliche Amtmann in St. Blasien war anderer Meinung. Er hielt es nicht für Recht, „alte Volksgebräuche, in welchen die religiösen und Naturerscheinungen unserer Altvorderen unbewusst fortgepflanzt werden, politisch zu unterdrücken“. Durch die Anwesenheit verständiger Erwachsenen könne manche Gefahr gar nicht aufkommen.

Ein Jahr später kam es auf dem Dachsberg im Anschluss an das Scheibenfeuer tatsächlich zu einem Unfall. In Hierholz muss 1885 ein mächtiges Feuer gebrannt haben, denn am anderen Morgen gluteten die Kohlenreste noch. Klar, dass die Schulbuben das Feuer nochmals anbliesen. Dabei fiel Michael Albiez hinein und erlitt schwere Brandwunden – er selbst gab an, von einem anderen Bub gestoßen worden zu sein.

In Bernau, wo das Fastnachtsfeuer ebenfalls eine alte Tradition hatte – der Name „Scheibenfelsen“ erinnert heute noch daran – verstummten die Klagen nicht . 1897 brachte der dortige Gendarm die „gefährliche Unsitte“ erneut zu Papier. Er prangerte als Auswüchse das zudringliche Holzsammeln der von Haus zu Haus ziehenden Schüler an, den großen Lärm beim Scheibenschlagen bis gegen Mitternacht und vor allem das Nichtlöschen der Gluten bei starken Winden. Er wollte das Scheibenschlagen nur noch an den Abenden bis 22 Uhr gelten lassen. Der Bürgermeister schloss sich diesem Ansinnen an, meinte aber zum aufdringlichen Holzbetteln, man dürfe es nicht so streng sehen.

In der fälligen Verordnung schlug St. Blasien mildere Töne an. Die Tage des Scheibenfeuers für Bernau wurden vom Amt 1897 festgesetzt auf den Fastnachtssonntag, den folgenden Montag und auf den ersten Fastensonntag. Ende des Scheibenschlagens sollte jeweils um 21.30 Uhr sein mit vollständigem Löschen des Feuers. Da scheint alles gut geklappt zu haben, denn der Gendarm Rottencker berichtete im Anschluss daran: „Unzuträglichkeiten wurden dieses Jahr nicht wahrgenommen.“