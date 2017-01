Görwihl Vorstandsspitze des Musikvereins Oberwihl kündigt Rückzug an

Stefanie Ebi und Claudia Baier, Vorsitzende des Musikvereins Oberwihl, wollen in zwei Jahren aufhören. Positiver Rückblick auf Vorjahr.

Der Musikverein Oberwihl muss sich auf eine Veränderung an der Spitze einstellen. In der Hauptversammlung kündigten die Vorsitzenden Stefanie Ebi und Claudia Baier den Rückzug an. Das Duo stellte sich zwar noch einmal für zwei weitere Jahre zur Wahl. Aber: "Es ist definitiv die letzte Amtsperiode", erklärte Ebi. Neben den beiden Vorsitzenden stellte sich Kassiererin Carina Walenciak wieder zur Verfügung. Hingegen kandidierte Claudia Jehle nicht mehr für das Amt der Schriftführerin, für sie rückte Theresa Huber nach. Jehle ließ sich dafür als Beisitzerin wählen. Mit ihr werden Marion Mutter, Simon Humburger und Ramona Labatzke das Beisitzerteam bilden. Protokollführer wurde Till Winkler, Jugendvertreterin bleibt Melanie Frank. Bürgermeister Carsten Quednow agierte als Wahlleiter. Er sprach dem Musikverein gute Noten aus. "Im Grunde genommen stimmt es im Musikverein Oberwihl", sagte er. Der Vorstand attestierte er "eine klasse Arbeit". Zufrieden äußerte sich auch Vorsitzende Ebi zum Verlauf des Vorjahres. Insbesondere das Musikfest sei ein voller Erfolg gewesen. Als weiteren Höhepunkt des Vorjahres nannte sie das Projekt mit ehemaligen Musikern des Vereins, das mit einem Auftritt am 31. Juli endete.

In der ersten Probe waren mehr als 50 Leute anwesend. Ein weiterer positiver Aspekt: Drei Ehemalige – Susanne Eschbach, Jasmin Kaiser und Kurt Lehmann – ließen sich daraufhin für einen Wiedereintritt gewinnen. Auch beim Nachwuchs läuft es gut. Derzeit befinden sich drei Zöglinge des Musikvereins Oberwihl in Ausbildung bei der Gemeinschaft für Blasmusikausbildung Hotzenwald (GBH). Andre Engelsmann befindet sich im ersten Ausbildungsjahr am Schlagzeug, Sophia Huber im zweiten Jahr an der Trompete und Marie Kaiser im dritten Jahr ebenfalls an der Trompete. Das bronzene Leistungsabzeichen absolvierten letztes Jahr Cina Denz, Louisa Huber und Mara Schöneck. Als Ziel für 2017 gab Jugendvertreterin Melanie Frank "mehr aktive Zöglingssuche" aus. Sie stellte die Überlegung in den Raum, ob wieder musikalische Früherziehung angeboten werden soll. Auf musikalischer Ebene bewegte sich der Musikverein auf einem guten Niveau. "Ich bin sehr stolz auf die musikalische Leistung, vor allem auf die Solisten am Konzert", blickte Dirigentin Sabrina Siebold auf das Kirchenkonzert im Dezember zurück. Bettina Schlachter wurde für 15 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Als beste Probenbesucher wurden Bernd und Christine Kaltenbacher sowie Claudia Baier ausgezeichnet.

Musikverein Oberwihl

Der Musikverein Oberwihl hat 35 Aktive. Vorsitzende ist Stefanie Ebi, zweite Vorsitzende ist Claudia Baier. Kontakt per E-Mail (vorstandschaft@musikverein-oberwihl.de). Das Oberwihler Musikfest 2017 findet vom 24. bis 26. Juni statt, das Jahreskonzert am 9. Dezember in der Oberwihler Wallfahrtskirche. Für den 20. Mai ist ein Doppelkonzert angedacht.

Weitere Infos im Internet: www.musikverein-oberwihl.de