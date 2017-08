Görwihl Verkehrsminister besichtigt die Albtalstraße

Die gesperrte Albtalstraße wird nächsten Dienstag, 22. August, von Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) persönlich unter die Lupe genommen.

Hermann folgt einer Einladung des CDU-Landtagsabgeordneten Felix Schreiner. Im Rahmen seiner Sommertour will sich der Verkehrsminister, so Schreiner, "vor Ort und im Gespräch ein eigenes Bild von der Bedeutung der Albtalstraße machen". Die Begehung der Albtalstraße wird mit geladenen Gästen erfolgen – dies auch aus Platzgründen, weil die Örtlichkeit eine begrenzte Kapazität aufweist, so Julia Pieper, Pressesprecherin vom Ministerium für Verkehr in Stuttgart auf Anfrage dieser Zeitung. Immerhin: "Im Nachgang ist noch etwas Zeit für Gespräche mit der Bürgerschaft eingeplant", so Pieper. Hermann wird ab zehn Uhr vormittags an der Tiefensteiner Brücke auf Görwihler Gemarkung eintreffen. "Verkehrsminister Winfried Hermann möchte sich gerne einen Eindruck der Situation vor Ort verschaffen", erklärte die Pressesprecherin. Unter Umständen wird Hermann einige seiner Begleiter bereits kennen. Denn letzten Dezember überreichten ihm die Bürgermeister der von der Sperrung betroffenen Gemeinden in Stuttgart ein Paket mit über 10 000 Unterschriften verbunden mit der Forderung auf "eine schnellstmögliche Öffnung der für die Region wichtigen Verbindung".

Zu der Begehung nächsten Dienstag sind laut Felix Schreiner auch Fachleute der Umweltbehörde und des Geologischen Instituts eingeladen. Schreiner betonte gestern, dass ihm in den zurückliegenden Monaten "der Dialog mit Landrat Martin Kistler, den Bürgermeistern Stefan Kaiser und Carsten Quednow aus Albbruck und Görwihl und Vertretern der Stadt St. Blasien sehr wichtig war". Denn: "Es ist gut, dass wir gemeinsam an diesem Termin für die Wiedereröffnung der Albtalstrecke eintreten. Ich bin optimistisch, dass wir mit Hilfe des Landesverkehrsministers bei der Sanierung der Albtalstrecke vorankommen", so Schreiner, der in seiner Funktion als verkehrs- und umweltpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion mit Minister Hermann wiederholt über die Albtalstrecke gesprochen habe. "Mein Ziel bleibt die rasche Sanierung der Straße", erklärte Schreiner gestern. Die Albtalstraße L154, eine Landesstraße mit insgesamt fünf Tunnels, ist seit Pfingsten 2015 zwischen Tiefenstein und Hohenfels-Albbruck gesperrt. Grund dafür ist die Gefahr von Steinschlag und Felsstürzen. Seit dem Sommer 2016 läuft eine FFH (Flora-Fauna-Habitat) -Verträglichkeitsuntersuchung. Die Sanierung der malerischen Strecke würde voraussichtlich rund drei Millionen Euro kosten. In einem Antwortschreiben an Felix Schreiner sagte das Verkehrsministerium zu, "dass man die Untersuchungen und Gutachten zur Albtalstraße zügig fertigstellen werde". Auch geht die Stuttgarter Behörde auf die von Schreiner angesprochenen Auswirkungen der Albtalsperrung auf die Hilfsfrist für rettungsdienstliche Notfälle ein. "Der Erhalt und die Wiedereröffnung der Albtalstraße werde hinsichtlich der Erreichung der Hilfsfristen im Rettungsdienst grundsätzlich als hilfreich angesehen", habe das Ministerium dem Abgeordneten mitgeteilt. Schreiner sagte dazu: "Nach Schätzungen der Integrierten Leistelle Waldshut kann von etwa 50 Einsatzfahrten pro Jahr ausgegangen werden." Deshalb sehe er "einen weiteren Vorteil darin, dass die Straße im Winter überwiegend witterungsgeschützt ist", so Schreiner. Die Region müsse nun den Druck hochhalten und auf eine schnelle Sanierung der Straße drängen, forderte er.