Görwihl Unfallflucht in Görwihl: Autofahrerin zeigt Unfallopfer den Vogel und fährt weiter

Görwihl – Bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße wurde am Montagnachmittag eine Frau leicht am Fuß verletzt. Die Autofahrerin zeigte der Fußgängerin noch den Vogel und fuhr weiter, wie die Polizei berichtet. Die 29-jährige Frau lief demnach gegen 15 Uhr auf dem Gehweg bei der Apotheke als ein oranger Kleinwagen in Größe eines VW Golfs vom Parkplatz auf die Hauptstraße fahren wollte. Die Fußgängerin wurde vom Auto angefahren, sie konnte sich gerade noch auf der Motorhaube abstützen und so den Sturz vermeiden, so die Polizei. Allerdings habe sich die Frau eine Prellung zugezogen. Der beteiligte orange Kleinwagen hatte Waldshuter Kennzeichen, am Steuer saß eine 60 Jahre alte Frau mit kurzen weiß-grauen Haaren. Nachdem der Unfall nachträglich der Polizei gemeldet wurde, hat der Polizeiposten Görwihl (07764/9329980) die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach der Autofahrerin.