Hotzenwald/Todtmoos Umstrittene neue Bauernregeln von Bundesumweltministerin Hendricks sorgen für Zündstoff

Landwirte ärgern sich über eine Werbekampagne mit neuen Bauernregeln von Umweltministerin Barbara Hendricks. Sie sehen sie als Erniedrigung für den ganzen Berufsstand. Das Geld hätte ihrer Meinung nach besser an die Landwirte gehen sollen.

Genauso schnell wie sie aufgetaucht waren, sind die neuen Bauernregeln von Bundesumweltministerin Barbara Hendricks wieder von der Bildfläche verschwunden. Die umstrittene Plakataktion wurde inzwischen gestoppt. Dennoch schlägt die Kampagne bei den Landwirten auf dem Hotzenwald und in Todtmoos weiter hohe Wellen. In einer Umfrage hat diese Zeitung bei den Bauern in der Region einige Stimmen zu dem Thema eingefangen.

Auf der Internetseite des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes (BLHV) wurde an den „Schüttelreimen“ harsche Kritik geübt. Ein Beispiel für eine neue Bauernregel: Steht das Schwein auf einem Bein, ist der Schweinestall zu klein!" Der Bundesumweltministerin wird vorgeworfen, den Bezug zur Realität verloren zu haben. Ähnlich sehen dies auch die haupt- und nebenberuflichen Landwirte in der Region.

Jungbauer Tobias Matt aus Görwihl-Strittmatt, der im elterlichen Betrieb mit 200 Stück Vieh arbeitet, übt Kritik an den Kosten für die Kampagne, die sich auf rund 1,6 Millionen Euro belaufen: "Dieses Geld hätte ob der schlechten Lage besser an die Landwirte verteilt werden sollen.“ Als positiv wertete er die Tatsache, dass alle landwirtschaftlichen Verbände zusammengestanden seien und Druck gemacht hätten. Der Junglandwirt fand für die Aktion deutliche Worte: "Für uns ist das eine Erniedrigung seitens des Bundesministeriums. Obwohl man in der Gesellschaft schon ganz hinten steht, bekommt man noch einen Fußtritt."

Christa Matt, die Vorsitzende des BLHV-Ortsvereins Görwihl, war nach eigenen Worten empört, als sie von den Bauernregeln aus den Medien erfuhr. Sie sieht darin keinen Sinn und Zweck. Ihre Interpretation zu dem Thema: "Es soll wohl ein Keil zwischen Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucher getrieben werden.“ Sie sei sich beim Lesen der Reime diskriminiert vorgekommen, sagt Christa Matt. Die Vorsitzende forderte mit deutlichen Worten von den politisch Verantwortlichen „mehr Nähe zur Praxis“. Ihrer Meinung nach werde gerade die kleinbäuerliche Struktur einfach unter den Tisch gekehrt: "Ich weiß nicht, ob die Politiker unser Leben und Schaffen überhaupt kennen.“

Landwirtin Hannelore Thiel aus Herrischried dachte beim ersten Lesen der Bauernregeln an eine Satire. Auch sie verurteilt die Aktion scharf: "Das war eine Diskriminierung des ganzen Berufsstandes." Die Politik habe keine Ahnung, was bäuerliche Familien leisten: "Wir verdienen unser Geld noch mit Arbeit“, so Hannelore Thiel. Trotz oder gerade wegen der Diskussion um die umstrittenen Bauernregeln sieht die Landwirtin, die Mutterkuhhaltung betreibt, die Massentierhaltung in Großbetrieben durchaus kritisch. Diese Art der Tierhaltung sei kriminell. Roman Gerspacher, Vorsitzender des Weide- und Landschaftspflegevereins Todtmoos und selbst Nebenerwerbslandwirt, forderte mit Nachdruck, dass die noch immer andauernde Weiterverbreitung des Themas über die sozialen Medien, wie etwa Facebook, nun endlich aufhören müsse.

Bauernregeln

Während die neuen Bauernregeln in der Kritik stehen, genießen die alten Weisheiten der Bauern in großen Teilen der Bevölkerung immer noch ein hohes Ansehen. Diese Regeln beschäftigen sich zumeist mit dem Wetter und den Folgen für die Landwirtschaft. Die Bauernregeln resultieren aus Beobachtungen und wurden über viele Generationen weitergegeben. Diese Regeln sind nicht selten auch wissenschaftlich untermauert. Ein Beispiel für eine typische alte Bauernregel: "Am Neujahrstage Sonnenschein lässt das Jahr uns fruchtbar sein."