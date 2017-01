Görwihl Trauer um Metzgermeister Erwin Boll

Der Görwihler Metzgermeister Erwin Boll ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Seiner Art der Speckherstellung hat ihn über die Region hinaus bekannt gemacht. Bis vor einigen Jahren hat er noch immer in der Metzgerei mitgeholfen.

Görwihl (psc) Der Görwihler Metzgermeister Erwin Boll ist gestern Morgen im Alter von 91 Jahren gestorben. Im Juni wäre er 92 Jahre alt geworden. Erwin Boll kam 1925 in Grafenhausen zur Welt. Er besuchte die Volksschule und wurde später in den Russlandfeldzug eingezogen, wo er verwundet wurde. Kurz nach Kriegsende kehrte er wieder in die Heimat zurück. In Müllheim absolvierte er eine Metzgerlehre, 1956 folgte die Meisterprüfung im Metzgerhandwerk. Zwei Jahre davor, 1954, hatte er Dorothea Proksch geheiratet. Der Ehe entstammen zwei Töchter.

Zuerst betrieb das Paar im schwäbischen Niederraunau eine Gastwirtschaft, 1963 eröffnete es in Görwihl eine Metzgerei. 1988 erfolgte der Umzug in die neuen Geschäftsräume an der Hauptstraße, worauf in den kommenden Jahren die Metzgerei immer wieder verbessert und erweitert wurde. Auch Erwin Boll bildete sich in seinem Fach stetig weiter. Über die Region hinaus Bekanntheit hat er mit seiner Art der Speckherstellung erlangt. Boll hielt das Handwerk immer hoch. 1999 übergaben er und seine Frau das Metzgereifachgeschäft den beiden Töchtern. Damit war für Erwin Boll jedoch keineswegs Schluss. Bis vor wenigen Jahren war er immer noch in der Metzgerei tätig. Rosenkranz wird am morgigen Sonntag, 19 Uhr, in der Kirche in Görwihl gebetet, die Beerdigung ist am Dienstag, 14.30 Uhr, in Görwihl.