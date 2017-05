Oberwihl Traktor fängt Feuer: 35.000 Euro Sachschaden

Trotz eines Großeinsatzes der Feuerwehren aus Görwihl und Oberwihl ist am Dienstagabend ein Traktor ausgebrannt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf 35000 Euro. Der Fahrer konnte sich demnach rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Oberwihl – Einen ungewöhnlichen Einsatzort gab es für die Feuerwehren aus Görwihl und Oberwihl am späten Dienstagabend. Sie mussten zu später Stunde auf ein Feld nahe der L 151a ausrücken, auf dem ein Traktor in Flammen stand. Das Fahrzeug brannte laut Polizei trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehrleute komplett aus. Der Schaden beläuft sich auf etwa 35000 Euro. Nach den polizeilichen Erkenntnissen führte ein Mann kurz vor 23 Uhr noch Feldarbeiten mit dem Traktor aus. Der Traktor geriet plötzlich in Brand, worauf sich der Fahrer in Sicherheit brachte und die Feuerwehr alarmierte. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet. Die Feuerwehren hatten fünf Fahrzeuge und 30 Mann im Einsatz.