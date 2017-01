Niederwihl Trachtenkapelle Niederwihl schwört auf ihr Vorstands-Trio

Die Trachtenkapelle Niederwihl hat in ihrer Hauptversammlung die Einführung des Vorstands-Trio als "beste Entscheidung" bezeichnet. Das Jahreskonzert findet am 22. April in der Kirche statt, danach wollen die Musiker wieder in der Hotzenwaldhalle auftreten.

Die vor einem Jahr erfolgte Umstrukturierung des Vorstandes kommt in der Trachtenkapelle Niederwihl gut an. Was früher eine Person erledigen musste, schafft jetzt ein Dreierteam. Es besteht aus Jeanette Leisinger, Natalie Rünzi und Martin Landis. Dieses Trio leitet jeweils eigene Teams. Leisinger ist für das Musikalische zuständig, Rünzi für die Verwaltung und Landis für Veranstaltungen wie das Erntedankfest. "Es war die beste Entscheidung, die wir treffen konnten", hielt Natalie Rünzi an der Hauptversammlung der Trachtenkapelle im Gasthaus "Adler" fest. Und: "Die neue Konstellation mit drei Vorsitzenden hat sich bewährt", so Rünzi. Denn die Aufgabenteilung würde zu einer deutlichen Entlastung der Vereinsspitze führen.

Das Modell fand auch bei Bürgermeisterstellvertreter Matthias Eschbach Gefallen. "Die Umstrukturierung ist wegweisend", sagte er. Als Wahlleiter hatte er leichtes Spiel. Jeanette Leisinger stellte sich als Vorsitzende für das Musikalische wieder zur Verfügung, ebenso Schriftführerin Anja Watzinger. Harald Fehr gab sein Amt als Kassierer ab, rückte dafür zu den Beisitzern. Zum neuen Kassierer wurde Manuel Watzinger in Abwesenheit gewählt. Neu ist Marie Zietlow als Beisitzerin im Vorstand.

Dirigent Karlheinz Huber lobte die Aktiven für ihre musikalischen Auftritte im Vorjahr, kritisierte jedoch den Probenbesuch. Der lag mit 75 Prozent unter seinen Erwartungen. Nur drei Personen schafften einen Durchschnitt von über 90 Prozent – außer Huber selbst waren es Jessica und Lothar Schmid. Mit 42 Proben und 14 Auftritten, also insgesamt 56 Anlässen, war 2016 "ein ruhiges Jahr", so Huber. Alleine dem Jahreskonzert in der Niederwihler Pfarrkirche gingen 19 Proben und vier Registerproben voran. Im Rückblick blieb das Erntedankfest 2016 als "durchschnittlich" hängen. Harald Fehr: "Die Umsätze waren geringer als in den letzten vier Jahren – bei gleichen Kosten." Der Samstag war schwächer besucht als sonst, weswegen Fehr "ein Durchdenken des Konzeptes" anregte.

Auch in diesem Jahr soll das Jahreskonzert wieder in der Kirche stattfinden – diesmal am 22. April. Geht es nach Jeanette Leisinger, wird es das letzte Konzert in der Kirche sein, danach soll es wieder in die Hotzenwaldhalle nach Görwihl verlagert werden. Matthias Eschbach dämpfte jedoch Erwartungshaltungen. Die Gemeinde werde zuerst den Neubau des Feuerwehrhauses in Görwihl anpacken, erst 2019/20 sei die Sanierung der Hotzenwaldhalle an der Reihe. Was Folgen für den Pfarrsaal in Niederwihl, dem Probenlokal der Trachtenkapelle, hat. "Dessen Sanierung steht in den nächsten Jahren nicht auf dem Plan", stellte Eschbach klar. Dennoch erachtete Natalie Rünzi "ein Gespräch mit der Gemeinde als sehr notwendig".

Die Trachtenkapelle

Die Trachtenkapelle Niederwihl hat aktuell 38 Aktive. Vorsitzende sind Jeanette Leisinger, Natalie Rünzi und Martin Landis. Die Kasse führt Manuel Watzinger, Schriftführerin ist Anja Watzinger. Karlheinz Huber ist der Dirigent der Trachtenkapelle. Kontakt über die Homepage (www.tk-niederwihl.de).