Görwihl Trachtenkapelle Niederwihl: Musiker gehen auf großer Reise

Konzert der Trachtenkapelle Niederwihl nimmt Besuchern in ausverkaufter St. Gregoriuskirche mit auf ein spannendes Abenteuer nach und quer durch die USA. Dirigent Karlheinz Huber führt zum 22. Mal den Taktstock.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Niederwihl (psc) Mit ihrem dritten Konzert in der St. Gregoriuskirche begab sich die Trachtenkapelle Niederwihl am Samstag auf eine große Reise. Ihr Weg führte nach und durch die Vereinigten Staaten von Amerika – ein musikalisches Abenteuer mit reichlich Emotionen, Pfiff und einem Hauch Naturmystik. Karlheinz Huber, der die Kapelle zum 22. Mal dirigierte, hatte ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Konzert auf die Beine gestellt.

Das Orchester ging gut vorbereitet vor vollem Haus in den Abend. Schon beim ersten Stück "Appalachian Overture" passte alles: Der wuchtige Einstieg, der ruhige Mittelteil und der fulminante Abschluss kamen wie aus einem Guss daher. Gleiches beim anschließenden "Blue Ridge Saga", benannt nach einem Gebirgszug im Osten der USA: Die Komposition beschrieb die Schönheit und Geschichte der "Blue Ridge Mountains", und die Trachtenkapelle setzte sie mit einem guten Gespür für die Feinheiten um. Dirigent Huber war offenbar vom Auftritt seines Teams in der Anfangsphase angetan, denn als er sich dem Publikum zuwandte, machte sich ein Lachen auf seinem Gesicht breit. Mit "Annie's Dream" von Christoph Walter, dem musikalischen Leiter von Basel Tattoo, setzten die Gastgeber mit den Trompetensolisten Harald Fehr und Bernd Schrieder ihre Reise auf hohem Niveau fort. Das folgende "Virginia" bestand aus mehreren Teilen. Das erste Thema stellte die harte Arbeit der Kolonialisten mit fast akkordartigen Eindrücken dar. Im zweiten Thema kehrte Ruhe ein, bis die Vorboten des amerikanischen Bürgerkriegs zu hören waren, gefolgt schließlich von Klängen der Hoffnung.

Diese Zeitreise durch die Geschichte des Bundesstaates Virginia überraschte mit flirrenden Flöten und einer Blues-Einlage, präzise intoniert, was dem Dirigenten wieder ein Lachen aufs Gesicht zauberte.

"Celtic Pipes" spiegelte recht gemütlich die irisch-keltische Lebensweise wieder, "Bad, bad Leroy Brown" ertönte wie das Original von Jim Croce als ein Folkpop-Stück mit Pepp – ein Fall für die Posaune von Thomas Maise, der dabei richtig aufblühte. In "Dream Cruise" erwies sich die Trachtenkapelle auch als prima Chor. Die Zugaben bestanden aus einem Medley mit Kompositionen von Ennio Morricone inklusive Fuzz-Gitarre aus dem Soundtrack zu "Spiel mir das Lied vom Tod" sowie "The Rose", eine Filmmusik über Janis Joplin. Zum Gelingen des Abends trug auch Moderatorin Andrea Schrieder mit ihrem Hintergrundwissen bei. Für Anne-Sophie Maise, Alicia Provencano und Annika Wehrle war es der erste große Auftritt. Unterstützung hatte die Trachtenkapelle in den Gastmusikern Selina Lüttin und Roland Neugebauer.