Görwihl Trachtenkapelle Hartschwand-Rotzingen blickt auf ein arbeitsreiches Jahr

Trachtenkapelle Hartschwand-Rotzingen zieht Bilanz. Dirigent Thomas Villinger übt Kritik am Probenbesuch.

Görwihl-Rotzingen – Ein harmonisches und kameradschaftliches Miteinander herrscht bei der Trachtenkapelle Hartschwand-Rotzingen (TKHR). Nichts daran geändert hat ein „sehr arbeitsreiches Jahr“, auf das Vorsitzende Martina Gaßmann in der jüngsten Hauptversammlung am Freitag im Rotzinger Schulhaus zurückblickte.

Dass sich der Arbeitsaufwand für die Mitglieder der TKHR 2016 höher gestaltete, war auch dem Waldfest im Juli geschuldet. Vorsitzende Gaßmann zog – ebenso wie Kassenwart Stephan Schmidle – ein positives Resümee des alle zwei Jahre stattfindenden Traditionsfestes in der Sägmooshütte. Alles andere als untätig war die TKHR bei ihrem „Kerngeschäft“. Mit Auftritten etwa beim verkaufsoffen Sonntag, dem Traktorenfest, den Musikfesten in Oberwihl und Oberhof, dem Erntedankfest sowie dem Herbst- und Schlachtfest in Brenden zeigt sich der Konzertfahrplan 2016 gut gefüllt.

Zufrieden zeigte sich Dirigent Thomas Villinger mit dem musikalischen Höhepunkt des Jahres: dem Jahreskonzert in der Görwihler Hotzenwaldhalle. Der Auftritt sei „gut beim Publikum angekommen“, lautete das Lob Villingers an seine Musiker. Allerdings unterließ es der musikalische Leiter nicht, das auch vielen anderen Blasmusikorchestern vertraute hohe Dirigentenlied des ausbaufähigen Probenbesuchs anzustimmen: „76 Prozent sind zu wenig“, so die Kritik Villingers. Gerade für junge Musiker seien regelmäßige Probenbesuche zum Erreichen von Routine und Sicherheit unabdingbar.

Dass sich die Trachtenkapelle in der Gemeinde Görwihl eines großen Ansehens erfreut, kam nicht zuletzt im Besuch von Bürgermeister Carsten Quednow und Gemeinderat Herbert Nägele – selbst Ehrendirigent der Trachtenkapelle – zum Ausdruck. Die TKHR bringe sich gut ein und sei „eine echte Bereicherung der kulturellen Anlässe in Görwihl“, lobte Nägele.

Durch die gute Ausbildung von Jungmusikern wisse man außerdem die Jugend stets „in einer guter Obhut“, so Nägele. Mit leeren Händen waren die Vertreter der Gemeinde nicht zur Hauptversammlung erschienen: Wie bekannt wurde, wird der Vereinszuschuss der Gemeinde an die TKHR um 200 Euro im Jahr aufgestockt. Die gute Stimmung innerhalb der TKHR schien sich auch auf die anstehenden Vorstandsneuwahlen positiv ausgewirkt zu haben. Frei werdende Vorstandämter konnten problemlos nachbesetzt werden. Lukas Egle folgt als stellvertretender Vorsitzender auf Lisa Ganter. Nadine Eckert ersetzt Melanie Gerspacher als Sachverwalterin. Neuer Jugendvertreter ist Martin Ernst, der für Johanna Matt nachrückt.

