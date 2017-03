Görwihl Teilnehmer des Energietischs in Engelschwand über Konzepte zur Energiewende

Der Energieexperte Martin Lohrmann fordert eine Revolutionierung des Versorgungsnetzes: Wichtig sei die Möglichkeit einer Speicherung von regenerativ erzeugtem Strom.

Engelschwand (sha) Konkrete Möglichkeiten der Energiewende für den einzelnen Bürger, für Gruppen und Kommunen waren zentrale Themen des dritten "Energietisches", zu dem der Grünen-Bundestagskandidat Ulrich Martin Drescher mit dem Energieexperten Martin Lohrmann am Donnerstagabend ins Gasthaus Engel in Engelschwand eingeladen hatte. Neben der Ortverbandsvorsitzenden Iris Wallaschek und Bernd Wallaschek waren auch Kreistagskandidat Matthias-Martin Lübke aus Häusern und Grünen Gemeinderat Johann Gerspacher unter den zehn Teilnehmern.

Nicht nur die Energiegewinnung alleine, sondern auch das Energienetz müsse "revolutioniert werden", lautete eine der zentralen Forderungen des Energieexperten Martin Lohrmann. Nach wie vor sei die Speicherung von regenerativ hergestelltem Strom durch Wind oder Fotovoltaik ein zentrales Problem beim Ausstieg aus der Atomenergie. Auch der Umgang mit Strom an der Börse (Spot-in) müsse anhand gesetzlicher Mechanismen auf eine regelmäßige Basis gestellt werden. Ob eine CO 2 -Abgabe als Anreiz zum Stromsparen dienen könne, wollte Martin Drescher wissen. Lohrmann sieht in der Abgabe nur einen "kleinen Anreiz, nicht aber die Lösung". Vielmehr komme es künftig auf eine Kopplung zwischen Strom, Wärme und Verkehrsenergie an. Zu mobilisieren gelte es nicht nur die Strom-Einspeisquote, sondern auch die Rückkoppelung in Speicher. So sollten Batteriespeicher oder Quartier-Speicher, die Lohrmann zu den effektivsten Speichermethoden zählt, zu selbstverständlichen Bestandteilen des Versorgungsnetzes gehören. Ziel sei die Digitalisierung des Energienetzes, bei der jedem regenerativen Stromerzeuger auch ein Speicher angehört.

In der anschließenden Diskussion war das "Quartierskonzept" Hauptthema. Als Energieexperte hat Martin Lohrmann schon viele Bürgergruppen und Kommunen bei der Erstellung eines Quartierskonzeptes (für Wohnviertel) beraten. Dabei schließen sich Bürger zu Energiegenossenschaften zusammen. Die Kosten für ein Quartierskonzept werden bis zu zwei Drittel bezuschusst. "Richtig viel Arbeit", kommt dabei auf die wenigen Vorreiter zu, und die Vorplanung könne bis zu 20 000 Euro kosten – dies wirke oft abschreckend, sagt Lohrmann. "Am besten gelingt die Gründung einer Bürgergenossenschaft dort, wo sich die Menschen zusammenschließen und zunächst eine begrenzte Gruppe eine Vorgenossenschaft bildet, mit niedriger Eintrittsschwelle", erklärt Lohrmann. In dieser "selbstbestimmten Energieversorgung" sieht der Energieexperte die größten Chancen, um eine Energiewende in naher Zukunft zu erreichen.