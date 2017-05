Görwihl Tag der offenen Tür des Görwihler Heil- und Erziehungsinstituts Sonnenhalde stellt Respekt in den Mittelpunkt

Ein buntes Programm lockte viele Besucher zur Veranstaltung an Christi Himmelfahrt, zu der auch eine Aufführung von Goldonis "Diener zweier Herren", und die Vorstellung der Reittherapie sowie des Eurythmie-Workshops gehörte.

Görwihl – Ein buntes Angebot präsentierte das Görwihler Heil- und Erziehungsinstitut Sonnenhalde wieder anlässlich seines traditionellen Tages der offenen Tür zu Christi Himmelfahrt, und bunt war auch das Treiben im Innenhof, wo sich in fröhlichem Miteinander Heimbewohner, Externe, Lehrer, Betreuer, Familienangehörige und Gäste mischten, um gemeinsam das Angebot an den diversen Verkaufsständen zu begutachten, sich auszutauschen, zu essen und zu scherzen.

Nicht umsonst hatte Barbara Barrett bei ihrer Begrüßung die Besonderheit dieser Einrichtung hervorgehoben, dass in ihr sechs Wohngruppen, sieben Schulklassen und einer speziellen Seniorenbetreuung, Jung und Alt also, zusammen leben, lernen und arbeiten. Sie lud die Gäste ein, sich bei der Hausführung nach dem Mittagessen in Garten, Werkstattbereich, Wohngruppen und Klassenräumen selbst ein Bild davon zu machen und wies auch auf das Volkstanzangebot, die Vorstellung der Reittherapie sowie den Eurythmie-Workshop am Nachmittag hin.

Begonnen hatte der Tag wie gewohnt mit einer aufwändig einstudierten Aufführung, in Szene gesetzt von der Berufsschulstufe, die von einigen weiteren Schülern unterstützt wurde.

Gespielt wurde Goldonis "Diener zweier Herren", und wieder einmal hatte es Regisseurin Christine Dittrich verstanden, die zwölf Akteure ihren individuellen Fähigkeiten entsprechend optimal einzusetzen, vom pfiffigen Diener Truffaldino, von Florian Rothenberger souverän verkörpert, bis zur Schildträgerin Alina Klimenko, die sich mit ihrem Charme bei jeder Ankündigung einer neuen Szene spielend ihren Sonderapplaus verschaffte. So lebendig war das Spiel, so kurz und prägnant die Dialoge, dass es eine wahre Freude war, das großartige Verwirrspiel dieser verzwickten Handlung einmal ohne die meist unvermeidlichen Verknotungen im Kopf mitverfolgen zu können.

Thomas Möhlmann hatte vor Beginn der Aufführung auf zwei spezielle Konnotationen im Bedeutungsspektrum von Christi Himmelfahrt aufmerksam gemacht, das Aufgehobensein und zugleich die Zugewandtheit. Gerade in der heutigen Zeit, in der die Weltpolitik dazu Anlass gebe zu meinen, jeder werde dem je anderen gegenüber immer fremder, erhalte man als Antwort auf die Frage an Jugendliche, was sie vor allem bräuchten, immer öfter den Begriff Respekt. Gerade aber jedem einzelnen zu Betreuenden respektvoll zu begegnen sei eine der vorrangigsten Traditionen der Sonnenhalde. Dies war in der Tat bei der Theateraufführung sehr deutlich zu spüren gewesen, wie es auch die Atmosphäre des gesamten Tages prägte, der mit munterer Musik der Gruppe Federhut musikalisch umrahmt und von Christine Dittrichs Märchenerzählungen abgerundet wurde.