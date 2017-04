Görwihl Steinbruch im Visier wegen Felssturzgefahr im Albtal

Ein Bürger aus Niederwihl sieht einen Zusammenhang mit den Sprengungen im Tiefensteiner Steinbruch und dem Felssturz im gesperrten Bereich der Albtalstrecke. Der Steinbruchbetreiber und ein geologischer Gutachter widersprechen dieser Sichtweise.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Tiefenstein – Die Albtalstraße zwischen Tiefenstein und Hohenfels bleibt bis auf weiteres gesperrt. Dies haben Vertreter des Regierungspräsidiums Freiburg vor zwei Wochen in Schachen der Bevölkerung mitgeteilt. Ein Gutachten des Landesamts für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) war zum Ergebnis gekommen, dass "ohne umfangreiche Sicherungsmaßnahmen an eine Wiedereröffnung der Straße nicht zu denken ist", hatte Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer erklärt.

Eine Frage blieb an dem Abend jedoch unbeantwortet: Gibt es einen Zusammenhang zwischen den Felsabgängen und dem der Albtalstraße gegenüberliegenden Steinbruch? Davon geht ein Bürger aus Niederwihl (Name ist der Redaktion bekannt) aus.

Seine Feststellung: Wird im Tiefensteiner Steinbruch gesprengt, sind die Erschütterungen in dem rund 500 Meter entfernt liegenden Dorf Niederwihl zu spüren – was in der Vergangenheit schon öfters zu Auseinandersetzungen mit dem Betreiber des Steinbruchs, der Tiefensteiner Granitwerke, geführt hat. "Bei uns zittern die Gläser, wenn gesprengt wird, dann muss man davon ausgehen, dass die Sprengungen die dem Steinbruch nur 250 Meter gegenüberliegende Albtalstraße auch erschüttern", findet der Bürger.

Die Experten sind anderer Meinung. "Ein Zusammenhang zwischen den durch den Steinbruchbetrieb verursachten Erschütterungen und der Steinschlag- und Felssturzgefährdung im gesperrten Abschnitt der L 154 sehen wir weiterhin nicht", erklärt Clemens Ruch, Leiter des Landesamtes für Geologie, auf Anfrage dieser Zeitung. Ruch sieht die Ursache für die Felssturzgefährdung in "natürlichen Verwitterungsprozessen". Und: "Es ist bekannt, dass Menschen bereits sehr schwache Erschütterungen wahrnehmen können. Bei Erschütterungsmessungen zeigt sich jedoch meist, dass selbst als unangenehm oder belästigend empfundene Erschütterungen noch unterhalb der Grenzwerte liegen, ab denen eine Schädigung, beispielsweise von Gebäuden, nicht mehr ausgeschlossen werden kann", erklärt er. Kommt hinzu, dass das Albtal sich in der Erdbebenzone 2 befindet, sodass bei der Dimensionierung möglicher Sicherungsmaßnahmen grundsätzlich eine Erdbebenlast berücksichtigt werden muss. Clemens Ruch: "Erdbebenerschütterungen sind größer als mögliche Sprengerschütterungen des nicht unmittelbar angrenzenden Steinbruchs."

Auch Peter Weber, Geschäftsführer der Weber-Bau GmbH Laufenburg (Betreiberin der Tiefensteiner Granitwerke) sieht die Sprengungen im Steinbruch nicht als Ursache für die Felsabgänge. "Ich glaube nicht, dass da ein Zusammenhang besteht", sagt er gegenüber dieser Zeitung. Sein Unternehmen habe sich von Sprenggutachtern beraten lassen, "dass es so wenig Erschütterungen wie möglich gibt". Dafür habe man die Sprengmethoden verbessert. "Bei Sprengungen in Tiefenstein werden keine 30 Prozent der gesetzlichen DIN-Werte über Erschütterung erreicht. Somit können keine Schäden verursacht werden." Erdbeben würden deutlich höhere Schwingungen verursachen, meint er, ebenso ein auf einer Bahnlinie fahrender Güterzug. Peter Weber führt die Felssturzgefahr auf die "insgesamt zugenommene Erosion durch schlagartige Regenfälle oder Frost" zurück. Im Wehratal komme Erosion schließlich auch vor, "obwohl dort nicht gesprengt wird", so Weber. Pro Jahr führen die Tiefensteiner Granitwerke rund 30 Sprengungen durch.

"Diffuses und unübersichtliches Felssturzpotenzial"