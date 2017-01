Görwihl Startschuss für Feuerwehrgerätehaus in Görwihl

Bau ist für die Abteilungen Görwihl, Segeten und Rüßwihl vorgesehen. Kosten betragen rund 1,9 Millionen Euro. Der Architekt Schanz stellt Pläne im Gemeinderat vor.

Der Gemeinderat gab in seiner Sitzung am Montag den Startschuss für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Görwihl. Das Gebäude soll im künftigen Baugebiet „Breite“ unterhalb des Autohauses Stoll und östlich von der Kaisermatte entstehen.

Darin werden die Abteilungen Görwihl, Segeten und Rüßwihl untergebracht. Kosten: rund 1,9 Millionen Euro. Im Haushaltplan 2017 sind dafür eine Million Euro eingestellt. Der Gemeinderat hat die Möglichkeit, im Jahr 2018 nachzufinanzieren. 1,5 Millionen Euro sollen alleine die Baukosten betragen, der Rest ist für Ausstattung und Außenanlage eingeplant. Hinzu kommt der Grundstückskauf, der weitere 160 000 Euro verschlingen wird, was in der Summe also über zwei Millionen Euro ergibt.

Bürgermeister Carsten Quednow möchte das Projekt mit Zuschüssen des Landes stemmen. „Ich habe kein Interesse, ohne Zuschüsse zu bauen“, stellte er am Montag klar. Laut Quednow sind insgesamt 850 000 Euro an Zuschüssen möglich. Ansonsten soll die Detailplanung vorangebracht und die Zuschussanträge erst für die Realisierung im Jahr 2018 gestellt werden. Der Haken ist: Die Zeit drängt, denn der Bauantrag sollte bis Ende Januar an die zuständigen Behörden verschickt werden. Bürgermeister Quednow und Architekt Peter Schanz aus Hohentengen, der das Gebäude in nur zwölf Wochen in Zusammenarbeit mit der Görwihler Feuerwehr entwickelt hat, wollen am Freitag im Regierungspräsidium vorstellig werden. Der Beschluss für das ehrgeizige Bauvorhaben fiel im Gemeinderat einstimmig. „1,9 Millionen Euro sind sehr viel Geld“, sagte Gemeinderat Herbert Nägele, „aber wir müssen über den Horizont blicken“.

Und: „Wir brauchen Gebäude, die zukunftsfähig sind für die nächsten Generationen. Langfristig gesehen machen wir also etwas Richtiges“, erklärte Nägele. Ähnlich Matthias Eschbach: „Das ist konstruktiv und gut, wie die Feuerwehr an dem Werk mitgearbeitet hat.“

Der Feuerwehrneubau

Der Feuerwehrneubau wird aus einer Fahrzeughalle mit fünf Stellplätzen im Erdgeschoss bestehen. Darauf werdendie Fahrzeuge der Abteilungen Görwihl, Segeten und Rüßwihl platziert, ein Stellplatz bleibt frei. Der Waschplatz befindet sich nicht im Gebäude, sondern draußen (was Schimmelbildung vermeiden soll), allerdings mit einer Wand vom Nachbargrundstückgetrennt.