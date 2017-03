Görwihl Sportverein Görwihl ehrt langjährige Mitglieder

Sportverein Görwihl zieht positive Bilanz. Bürgermeisterstellvertreter Herbert Nägele lobt die gute Arbeit des Sportvereins, ganz besonders auch im Jugendbereich.

Görwihl – Keine Veränderung im Vorstandsteam des Sportvereins Görwihl gab es bei den Teilneuwahlen des Vorstandes anlässlich der Jahreshauptversammlung. So wird Gerda Gibis weitere zwei Jahre als Kassiererin tätig sein und Tobias Gibis als zweiter Vorsitzender fungieren.

Über ein erfolgreiches Jahr konnte der Vorsitzende Jochen Schauer und Schriftführer Timo Rünzi im Vereinsheim, der Gaststätte am Weiherfeld, Bilanz ziehen. So gelang es der ersten Mannschaft den Meistertitel in der Kreisliga C zu erringen und in die Kreisliga B aufzusteigen. Wie Trainer Antonio Cutrona berichtete, stehe die Mannschaft derzeit auf dem 13. Tabellenplatz. „Wir haben bislang viel Lehrgeld bezahlt und so manches Spiel hätte noch durchaus umgedreht werden können“ sagte der Trainer und meinte weiter, dass er zuversichtlich sei, dass auch in der nächsten Runde wieder in der Kreisliga B gespielt werden kann.

Recht gut aufgestellt ist der SV Görwihl im Jugendbereich. Acht Jugendmannschaften spielen derzeit im Trikot der Görwihler. Über 90 Jugendspieler sind im Verein integriert. Gleich drei Mannschaften, die C-Jugend, D- Jugend und die E-Jugend konnten in ihrer Staffel den Meistertitel einfahren. Wie Jugendleiter Marc Gut weiter ausführte, werden derzeit alle Anstrengungen unternommen, bereits Kinder unter sechs Jahren für das Fußballspielen zu begeistern. Recht gut lief es auch bei den Fußballdamen. Derzeit rangiert die Mannschaft auf dem vierten Tabellenplatz in der Bezirksliga.

Das Sorgenkind im Verein ist derzeit die zweite Aktivmannschaft. Vom Trainer und Betreuer erfordere es teilweise recht viel Aufwand, eine komplette Mannschaft auf das Spielfeld zu bringen. Recht gut lief es auch bei den Alten Herren, wenn auch der Schwerpunkt eher im gesellschaftlichen Bereich lag.

Viel wurde im Berichtsjahr auch außerhalb des Spielfeldes getan. Wanderungen, Sportfeste die Teilnahme am Martinimarkt und Weihnachtsmarkt und schließlich auch die Ausrichtung einer Tanzparty, die diesmal nicht in der Hotzenwaldhalle stattfinden konnte, sondern in Rotzingen ausgerichtet wurde. Trotzdem konnte Kassiererin Gerda Gibis über ein gutes Kassenergebnis berichten.

Zu den herausragenden Punkten im Vereinsjahr gehörte die Flutlichtanlage. Mit Kosten im fünfstelligen Bereich konnte diese auf den neuesten Stand gebracht werden. Dank Spenden, ganz besonders von der Sparkasse, die 5000 Euro zur Verfügung stellte, war die Installation möglich. Geradezu selbstverständlich war das Ergebnis der von der Sparkasse gewünschten Abstimmung, bei der sich alle Versammlungsteilnehmer für das Projekt aussprachen.

Bürgermeisterstellvertreter Herbert Nägele lobte die gute Arbeit des Sportvereins, ganz besonders auch im Jugendbereich, ehe Präsident Josef Filipovic Jürgen Frank mit der goldenen Vereinsnadel (25 Jahre), Jochen Schauer, Timo Rünzi, Katharina Hierholzer und Franziska Metzger mit der silbernen Vereinsnadel für 15 Jahre Vereinszugehörigkeit auszeichnen konnte.

Der Verein

Der Sportverein Görwihl wurde 1931 gegründet. Vorsitzender ist Jochen Schauer, er ist ereichbar unter Telefon 07754/16 77 oder per E-Mail (jogi-schauer@web.de).