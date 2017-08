Oberwihl Spektakulärer Unfall: Betrunkener Autofahrer zerlegt gestohlenes Auto

Mit einem gestohlenen Auto ist ein stark alkoholisierter Mann in der Nacht auf Sonntag verunglückt. Das Fahrzeug war völlig demoliert. Der Fahrer versuchte, zu Fuß zu flüchten.

Oberwihl – Ein spektakulärer Unfall hat sich am frühen Sonntagmorgen in Oberwihl ereignet. Kurz nach 3.30 Uhr geriet laut Mitteilung der Polizei ein Peugeot auf der L 151a in einer lang gezogenen Kurve auf die Gegenfahrbahn und anschließend ins Schleudern. Als Ursache vermutet die Polizei überhöhte Geschwindigkeit und Alkoholeinwirkung des Fahrers. Das Auto kam von der Straße ab, prallte gegen einen Leitpfosten und danach mit voller Wucht gegen eine Laterne.

Diese wurde komplett aus dem Boden gerissen. Das Auto schleuderte weiter, durchbrach einen Zaun, landete auf einem Firmengelände und krachte dort gegen einen geparkten Golf. Der Fahrer stieg nach Angaben von Zeugen aus, ließ das völlig demolierte Auto stehen und flüchtete zu Fuß. Die Polizei machte den Besitzer des Peugeots rasch ausfindig. Er selbst war nicht gefahren, vielmehr hatten sich Unbekannte seines Autos bemächtigt und waren auf Spritztour gegangen. Nach intensiven Ermittlungen konnte der mutmaßliche Fahrer ausfindig gemacht werden, heißt es im Polizeiberich.

Der junge Mann war stark alkoholisiert und bestritt, gefahren zu sein. Er wurde vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutprobe unterziehen. Der Schaden dürfte jenseits der 10000 Euro Grenze liegen. Die Ermittlungen dauern an.