Görwihl So fulminant endet der Görwihler Kultursommer  Stehende Ovationen für Alexander Reitenbach und Mark Johnston

So fulminant endet der Görwihler Kultursommer – Stehende Ovationen für Alexander Reitenbach und Mark Johnston

Der Görwihler Kultursommer ist mit einem fulminanten Auftritt des Pianisten Alexander Reitenbach und des Geigers Mark Johnston zu Ende gegangen. Gleichzeitig stellte der Abschluss auch eine Premiere dar: Das Publikum belohnte den Auftritt mit stehenden Ovationen.

Für einen fulminanten Abschluss des Görwihler Kultursommers sorgten am Sonntagabend zwei absolute Ausnahmemusiker: Der in Hildesheim lebende Kanadier Mark Johnston und der aus Stuttgart angereiste Alexander Reitenbach. Ihr Programm unter dem Titel „Musique du Midi“ beschäftigte sich mit dem musikalischen Brückenschlag zwischen Frankreich und Spanien zum Ende des 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts, der maßgeblich befördert wurde durch Komponisten aus den jeweiligen Randgebieten beider Länder. Fulminant war auch die Publikumsreaktion. Erstmals bei einem Kultursommerkonzert hielt es niemanden mehr auf seinem Sitz. Stehende Ovationen, minutenlanger Beifall und die Gewissheit der Zuhörer, noch nie ein solches Konzert auf dem Wald gehört zu haben, sorgten auch bei den Musikern für strahlende Gesichter.

Pianist Alexander Reitenbach, der die Akustik der Kirche und den sensiblen Klang des Flügels in den höchsten Tönen lobte, ließ gleich zu Beginn von Maurice Ravels Sonate für Violine und Klavier einen glitzernden Tautropfensprühregen erklingen, während Mark Johnston mit seiner Geige lyrische Melodiegirlanden in den Altarraum der Kirche malte. Als aparter Kontrast hierzu wirkte der mit „Blues“ überschriebene zweite Satz der Sonate mit harten Staccati im Klavier und einer zunächst quasi zur Schlaggitarre mutierten und danach die Töne zu langen Schleifern verziehenden Geige. Ein ganzer Hornissenschwarm schien losgelassen bei den rasanten Läufen des Geigers im dritten Satz, während auch das Klavier sich in exaltierten, ganz eigenständig wirkenden Passagen erging, ungeachtet dessen, dass die beiden Künstler eine absolut traumwandlerische Verständigungssicherheit offenbarten.

Sein überragendes Können nicht nur als Geiger, sondern auch als Pianist, stellte Mark Johnston unter Beweis in Ravels fünfsätziger Suite „Ma mère l’oye“ für Klavier zu vier Händen. Den Sätzen liegen Märchenerzählungen zugrunde wie Dornröschen, der kleine Däumling oder das hässliche Entlein, und entsprechend tonmalerisch komponiert Ravel zarte Klanggewebe oder munter planschende und keck aufspritzende Passagen. Dabei ist die Komposition über weite Strecken hinweg gekennzeichnet durch äußerst eng beieinanderliegende, kunstvoll ineinander verwobene Stimmführung, die die beiden Künstler ebenso meisterlich umsetzten wie die im aparten Gegensatz dazu eingestreuten, über die ganze Klaviatur fegenden, Lebendigkeit versprühenden Glissandi.

Nach diesem vierhändigen Intermezzo kehrte Mark Johnston zur Geige zurück und sorgte dafür, dass das Publikum mit offenen Augen und Ohren in ungläubigem Staunen erstarrte ob einer Virtuosität, einer technischen Finesse, einer Brillanz und dabei unglaublichen Präzision, wie sie wohl kaum einer der Anwesenden bisher je gehört haben dürfte. Dabei machte sich, bei aller auch von seiner Seite notwendigen Virtuosität Pianist Alexander Reitenbach ganz zum geistesgegenwärtigen, auf jede Nuance von Tempo und Agogik perfekt eingehenden Diener des Geigers, der sich mit den Kompositionen Pablo de Sarasates quasi das spanische Pendant zum italienischen Teufelsgeiger Paganini ausgesucht hatte. Mit „Introduction et Tarantelle“ op. 43 sowie der „Carmen-Fantasie“ packte Johnston alle nur denkbaren Ingredienzien in seinen musikalischen Hexenkessel, von halsbrecherischen Läufen über Linke-Hand-Pizzicati und Doppelgriffpassagen bis hin zu wahrhaft artistischen Flageolettmelodien.

Zwischen den beiden Kompositionen von Sarasate erklang zudem noch Francis Poulencs in Erinnerung an den 1936 von Faschisten ermordeten spanischen Dichter Federico Garcia Lorca entstandene Sonate für Violine und Klavier, auch sie im Grunde eine abendfüllende Geschichte für sich.