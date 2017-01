Niederwihl Seniorenkreis Niederwihl hat viel vor

Seniorenkreis Niederwihl hat sein Jahresprogramm vorgestellt. Neben Ausflügen und Wanderungen gibt es eine Fünftagesfahrt nach Prag. Eine Übersicht.

Niederwihl (pro) Ein abwechslungsreiches Programm erwartet auch in diesem Jahr wieder die Mitglieder des Seniorenkreises Niederwihl. Auf dem Programm stehen einige Fahrten, der Höhepunkt wird eine Fünftagesfahrt nach Prag sein. Die Tour startet am 28. Juni.

Abwechslungsreich war auch die erste Veranstaltung in diesem Jahr im Niederwihler Pfarrsaal. Weit über 100 Personen waren der Einladung zu einem geselligen und informativen Nachmittag gekommen. Der Vorsitzende des Seniorenkreises, Paul Eschbach, begrüßte die vielen Gäste und Georg Albiez trug selbstverfasste Mundartgedichte vor. Paul Eschbach berichtete über die vielfältigen Aktivitäten des Seniorenkreises im vergangenen Jahr: Er zählte 15 Veranstaltungen auf, an denen sich über 700 Personen beteiligt hatten. Höhepunkt war ein Mehrtagesausflug in das Berchtesgadener Land. Fünf der sechs angebotenen Fahrten waren ausgebucht. Großes Lob zollte Eschbach seinen Mitarbeitern im Führungsteam. „Ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen“, sagte er.

Voll des Lobes über die Seniorenarbeit in der Gemeinde Görwihl zeigte sich auch Bürgermeister Carsten Quednow. Er bilanzierte den langen Weg, bis der Pfarrsaal in den Eigentum der Gemeinde gegangen sei, was er als sehr wichtig erachtete. Die Grüße des Kreisseniorenrates überbrachte Alfred R. Laffter und nannte es als sehr wichtig, gemeinsame Sachen zu machen und wünschte eine weiterhin erfolgreiche Seniorenarbeit. Der Seniorennachmittag wurde untermalt vom Frauenchor Niederwihl und von Georg Albiez am Akkordeon.

Ausflüge und Wanderungen

Das Jahresprogramm des Seniorenkreises wird wiederum sehr abwechslungsreich. Die erste Ausfahrt führt am 29. März zur Mibelle Group in Frankendorf. Es folgen am 26. April eine Wanderung am Bodensee, am 17. Mai eine Fahrt in den Kaiserstuhl und am 28. Juni der Jahresausflug nach Prag. Auf dem Programm stehen außerdem die Besichtigung des Fernsehturmes in Stuttgart (26. Juli), der Besuch des Baumwipfelpfades in Bad Wildbad (30. August), eine Wanderung mit Führung am Kräuterlehrpfad (13. September) und zum Abschluss ein Besuch der Vogtsbauernhöfe in Gutach. Ein Grillfest und Spielnachmittage runden das Programm ab.

Der Seniorenkreis

Der Seniorenkreis Niederwihl hat Mitglieder aus Niederwihl, Rüßwihl und Oberwihl. Vorsitzender des Seniorenkreises ist Paul Eschbach. Kontakt per Telefon (07754/14 39) oder per E-Mail (eschbach.paul@web.de).