Görwihl Schlechter Scherz in Görwihl: Ins Pizza-Taxi eingestiegen und davon gefahren

Schlechter Scherz in Görwihl: Ins Pizza-Taxi eingestiegen und davon gefahren

Pizzabote wird Opfer eines schlechten Scherzes: Mit der Fassung rang ein Pizzabote, der am Sonntagabend in Rüßwihl eine Pizza zustellte.

Pflichtbewusst kam der Bote in Rüßwihl an. Dabei ließ er unvorsichtigerweise sein Auto unverschlossen und mit laufendem Motor stehen. Während er die Pizza zustellte, sah er eine Person mit kurzer Hose und weißem T-Shirt, die in das Auto stieg und wegfuhr.



Der fassungslose Bote alarmierte daraufhin die Polizei. Noch während deren Anfahrt wurde das Auto unweit des Tatortes unbeschädigt und mit steckendem Schlüssel wieder aufgefunden. Es ist durchaus möglich, dass sich jemand mit dem Pizzaboten einen schlechten Scherz erlaubte. Im Rahmen der Fahndung nach dem Übeltäter kontrollierte die Polizei bei Tiefenstein eine Personengruppe. Ob sie mit der Sache zu tun hat, steht noch nicht fest.