Görwihl Sachbeschädigung: Türschlösser an Görwihler Schule mit Klebstoff gefüllt

Unbekannte haben an der Schule in Görwihl vier Türschlösser mit Klebstoff gefüllt und erheblich beschädigt. Die Polizei sucht insbesondere eine Gruppe spielender Kinder.

Görwihl – Vier Türschlösser an der Grund- und Werkrealschule in Görwihl sind am Wochenende beschädigt worden. Laut Mitteilung der Polizei habe der Täter am Sonntag gegen 17 Uhr Klebstoff in die Schließzylinder eingespritzt, sodass sich die Schlösser nicht mehr öffnen ließen.

Zu diesem Zeitpunkt sollen auch Kinder dort mit einem Ball gespielt haben. Die Polizei Görwihl (07764/9329980) ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder die Hinweise zu den dort spielenden Kindern geben können, sich zu melden.