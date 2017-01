Görwihl Ruhiges Jahr bei der Freiwilligen Feuerwehr Segeten

Ehrungen für langjährige Mitglieder bei diesjähriger Hauptversammlung. Geplantes Gerätehaus in Görwihl Thema. Kommandant Martin Kortz mahnt besseren Probenbesuch an

Segeten (abö) Auf ein einsatztechnisch eher ruhiges Jahr blickte die Freiwillige Feuerwehr Segeten bei ihrer Hauptversammlung im Bürgerhaus zurück. Einige Kameraden wurden an dem Abend für ihre langjährige Treue zur Feuerwehr geehrt. Die Feuerwehrkameraden aus Segeten wurden zu insgesamt 16 Einsätzen gerufen, wie dem Bericht von Schriftführer Werner Biehler zu entnehmen war.

Ausrücken musste die Abteilung zu einem Flächenbrand zwischen Strittmatt und Görwihl. Verkehrsunfälle sowie ein Fahrzeugbrand waren im Einsatzprotokoll ebenfalls zu finden. Mehrmals rückte die Segeter Wehr vergebens aus, da es sich um Fehlalarme von Brandmeldeanlagen handelte. Umgestürzte Bäume mussten ebenfalls mehrfach von der Straße geräumt werden. Selbstverständlich war die Teilnahme an der Raumschaftsübung in Görwihl. Eine Probe mit der Rettungshundestaffel wurde ebenfalls durchgeführt. Im Frühjahr und Herbst sammelte die Feuerwehr Alteisen und organisierte das beliebte Fasnachtsfeuer. Die Feuerwehr freute sich über die Spende von Staubrettern für eine neue Saugstelle durch Familie Schlachter vom gleichnamigen Sägewerk.

Kommandant Martin Kortz dankte den Kameraden für ihre Unterstützung und begrüßte den in einer früheren Versammlung beschlossenen, künftigen Zusammenschluss der Abteilungen Görwihl, Rüßwihl und Segeten. Mit Spannung blickt die Wehr auch auf den geplanten Neubau eines Gerätehauses in Görwihl. Nach dessen Fertigstellung wird dann ein Umzug nach Görwihl durchgeführt. Der stellvertretende Bürgermeister Johannes Gersbacher sprach zu dem Thema von einer „zeitgemäßen Entscheidung für Görwihl“. Gesamtkommandant Thomas Mutter informierte über die Einsätze in Görwihl und bezeichnete das vergangene Jahr als nicht außergewöhnlich. Mutter dankte der Abteilung Segeten für die geleistete Arbeit: „Wir brauchen Euch!“ Simon Eckert, stellvertretender Kommandant der Görwihler Wehr, dankte für das gegenseitige Vertrauen. Im Kassenbericht von Stefan Biehler war ein kleines Minus vermerkt. Martin Kortz mahnte einen besseren Probenbesuch an. Dieser fiel von durchschnittlich 43 auf 36 Prozent. In der Versammlung wurden Andreas Eckert, Georg Schäuble, Fridolin Lang und in Abwesenheit Stefan Sibold und Konrad Stoll für 30 Jahre Treue zur Feuerwehr geehrt. Eine Ehrung für 25 Jahre erhielt Stefan Biehler.

Abteilung Segeten

Der Kommandant ist derzeit Martin Kortz. Momentan hat die Feuerwehr Segeten 17 aktive Wehrmänner. Die Altersfeuerwehr besteht aus sechs Mitgliedern. Ihr Domizil hat die Wehr aus Segeten im Bürgerhaus.