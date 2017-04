Görwihl Rüßwihler Chrutschlämpe bereits in Feierlaune

Das 44-jähriges Bestehen der Rüßwihler Chrutschlämpe wirft bereits seine Schatten voraus. Um die Arbeitsbelastung auf mehrere Schultern zu verteilen, wird Vorstand um zwei Beisitzer erweitert.

Rüßwihl (hak) Große Ereignisse werfen in Rüßwihl ihre Schatten voraus – die Rüßwihler Chrutschlämpe feiern nächstes Jahr ihr 44-jähriges Jubiläum. Bei den Teilwahlen des Vorstands wurde der Vorstand zusätzlich noch um zwei Beisitzer erweitert, damit die Arbeitsbelastung für das Jubiläum auf mehr Schultern verteilt werden kann.

An der Jahresversammlung bedankte sich die seit einem Jahr amtierende Oberzunftmeisterin Maria Höfler beim Vorstand für die starke Unterstützung, die sehr wichtig gewesen sei, um sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren.

In einem detaillierten Bericht informierte Kanzellarin Daniela Fischer über die zahlreichen Vereinsaktivitäten im vergangenen Jahr. Highlights waren die diversen Fasnachtsveranstaltungen und die Teilnahme an zahlreichen Umzügen und auswärtigen Veranstaltungen sowie die Teilnahme am Dorffest. Daneben gab es über das Jahr verteilt Alteisensammlung, einen Ausflug nach Allensbach und Meersburg, Vorstandsitzungen und die Teilnahme an Vogteisitzungen. Konstant blieb die Zahl der Mitglieder, zwei Eintritte und zwei Austritte hielten sich die Waage.

Schatzmeister Markus Schrieder zeigte sich als guter "Hüter des Geldes", denn die Kasse konnte dank des unermüdlichen Einsatzes bei Veranstaltungen ein sattes Plus verzeichnen. Die Vorstandschaft wurde einstimmig entlastet. Gemeinderat Matthias Eschbach überbrachte stellvertretend für den Bürgermeister den Dank der Gemeinde für den ehrenamtlichen Einsatz für den Erhalt des Brauchtums. Das 44-jährige Bestehen eines Narrenvereins sei nichts alltägliche. Deshalb konnte er auch vermelden: "Ein Präsent steht im Raum."

Zeremonienmeister Martin Matt vermeldete eine gute Teilnahme an den Umzügen, allerdings würde er es begrüßen, wenn mehr Maskenträger mit an die Auftritte kämen. Bedauert wurde vom Vorstand, dass die Beteiligung beim Abbau am Dorffest zu wünschen übrig ließ. Hier erhofft sich die Vereinsleitung für das nächste Dorffest mehr Einsatz. Bei den Wahlen, die im rollierenden System erfolgen, wurden Matthias Eschbach als Zunftmeister, Markus Schrieder als Schatzmeister, Silke Bauch als Requisiten-Beauftragte und Christina Schrieder als Musikbeauftragte einstimmig wiedergewählt. Der Vorstand wurde um zwei Beisitzer erweitert, gewählt wurden Mareike Wagner und Sophia Lüttin.

Im laufenden Jahr wird die Jubiläumsvorbereitung im Zentrum stehen. "Das Grundgerüst ist gestrickt", meinte Zunftmeister Eschbach. Kontakt wurde mit den Görwihler Hotzenblitzer aufgenommen, ob eventuell das Jubiläum mit einem gemeinsamen Nachtumzug kombiniert werden könne. Eine definitive Stellungnahme der Hotzenblitzer stehe jedoch noch aus. Öffentlich für alle Zunftmitglieder sollen sämtliche Vorstandssitzungen für die Feier sein, jeder kann unterstützen und seine Ideen einbringen, "Feuer frei" rief Zunftmeister für eine rege Beteiligung.