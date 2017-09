Unbekannte stehlen in dem Görwihler Ortsteil zwei Ortsschilder.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden zwei Ortsschilder von Rotzingen gestohlen. Das eine fehlt am nördlichen Ortseingang, das andere am Gemeindeverbindungsweg, der von Hartschwand nach Rotzingen führt. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten in Görwihl ermittelt in dieser Sache.