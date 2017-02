Görwihl Quallen und Krähen beim Görwihler Umzug am Fasnachtsmontag

Mit zwölf Gruppen war der Umzug zwar eher klein, bot aber dennoch alles, was eine Narr sich wünschen kann: Die Eichhörnchen vom Sportverein verteilten Liköre unter den Zuschauern und das Kinderheim Alpenblick präsentierte sich als Burg mit Rittern und schönen Fräulein.

Für den Fasnachtsmontagumzug gestern in Görwihl galt dasselbe wie für den Tiefensteiner Narrenbaum: klein, aber oho.

Mit einem Dutzend Gruppen war er überschaubar, aber ansehnlich, weil bunt, frech und fröhlich. Vorneweg ging die Hotzenblitzzunft, gefolgt von der Görwihler Garde und dem Hotzenneunerrat – der sich ordentlich reinhängte und das närrische Publikum mit lautem „Narri-Narro“ erfreute. Natürlich flogen viele süße Leckereien durch die Luft und war der Marktplatz bald von Konfetti übersäht. Die passende Musik steuerten die Hotzenwald-Bauernkapelle und die Trachtenkapelle Hartschwand-Rotzingen bei. Die Fasnachtsfrauen waren auf den Vogel, pardon, auf die Krähe gekommen, während die Kindertrachtengruppe sich in Indianer verwandelt hatte.

Das Kinderheim Alpenblick hatte sich in eine Burg mit Rittern und schönen Fräulein verwandelt. Die Damen vom Sportverein Görwihl sprangen als Eichhörnchen umher und verteilten diverse Liköre an die Zuschauer. Vom Wald ins Wasser: Die Oberwihler Narren waren mit einem Seifenblasen spuckenden Aquarium und politischen Botschaften angereist. Eine lautete: „De Carsten blubbert am laufenden Band, doch z'Oberwihl bringt er nix z'Stand.“ Die als Frösche gekleideten Oberwihler Damen verwiesen auf das Albtal. Sie forderten: „Mir Oberwihler Fröschli schwimmet, bruchet kei Albtalstroß, dort würd me nur überfahre, Ihr Lüt, bauet Eu e Floß, so chönnet Ihr de Ufstand spare.“ Den Abschluss bildeten die Görwihler Habaschen mit ihrem Trojanischen Pferd. Nach einer halben Stunde war der Umzug vorüber, dann ging es im Pfarrsaal mit dem Feiern und Verlosen des Narrenbaums weiter.

