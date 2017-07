Görwihl Portait: Dagmar Keck spricht über ihre Leidenschaft zur Musik

Dagmar Keck aus Herrischried hat die Leitung des Chores "Sing Mit" abgegeben. Neue Aufagben warten auf die Lehrerin im Pfarrgemeinderat. Dort ist sie eingebunden, den Wandel in der Kirchengemeinde zu begleiten.

Görwihl – Der Projekt Chor „Sing Mit“ der Seelsorgeeinheit St. Wendelin bekommt eine neue musikalische Leiterin. Dagmar Keck, die seit Beginn des Chores 2007 dieses Amt ausgefüllt hat, verabschiedet sich, die Nachfolge tritt Christine Böhler an. „Nach zehn Jahren ist es bestimmt kein Fehler, wenn Platz für neue Ideen und Aspekte geschaffen wird und die Mitwirkenden neue Impulse erhalten“, sagt die studierte Musikpädagogin. Über die Nachfolge sei sie sehr glücklich, verrät sie.

Gemeindereferent Dietmar Sendelbach initiierte 2007 das erfolgreiche Chorprojekt und übernimmt seither organisatorische Aufgaben. „Der Gedanke war ein Chor zum Mitsingen, mit neuen geistlichen Liedern für zwei bestimmte Projekte im Jspirchtahr – mit wechselnden Mitgliedern“, erzählt sie. Zu verschiedenen Gottesdiensten, Firmungen, Hochzeiten oder auch bei der Nacht der Musik wirkte der Chor in Begleitung verschiedener Instrumentalisten mit. Und: Zu einem relativ festen Stamm von zehn bis 15 Sängern und Musikern kommen jedes Mal neue Mitsänger und Instrumentalisten hinzu. „Das ist spannend, denn erst in der ersten Probe habe ich jeweils gesehen, welche Instrumente und Stimmen dabei sind – jedes Projekt hat dadurch ein ganz eigenes Gesicht“, sagt die ausgebildete Dirigentin. Letzter Auftritt für sie mit dem Chorprojekt war bei den Firmgottesdiensten in Herrischried und Görwihl am 1. Juli.

Gottesdienste musikalisch mitgestalten sei schon als Jugendliche wichtig für sie gewesen, zunächst in einer Band in Staufen an der Trompete, später in der KJG in Görwihl, wo sie seit 1992 lebt. Von Freiburg kam sie 1991 an die Schule in Herrischried, damals als Lehrerin für Grund- und Hauptschule. „Ich wusste sofort, dass ich hier meine Heimat gefunden habe“, erinnert sie sich zurück.

Den Wandel gestalten

Die zweite Heimat – die Musik – begleitet die 52-jährige stets, ebenso die dritte Heimat, die Religion. Seit zwei Jahren ist sie stellvertretende Vorsitzende des Pfarrgemeinderates der Seelsorgeeinheit St. Wendelin Hotzenwald und damit eingebunden in die verantwortungsvolle Arbeit im Wandel der Hotzenwaldgemeinden. In nächster Zeit käme für den Pfarrgemeinderat die Arbeit an den neuen pastoralen Leitlinien der Erzdiözese Freiburg hinzu, die erst kürzlich veröffentlicht worden seien, erzählt sie.

„Durch den Zusammenschluss der Kirchengemeinden aus allen drei Orten und Ortsteilen wollen wir Angebote schaffen, die alle ansprechen und übergreifend sind – sei es eben der Sing Mit Chor, die Frühschicht oder die Familien- und Kindergottesdienste. Zentral ist immer der Gedanke, dass Gemeinschaft gestiftet und zusammen etwas geschaffen wird“, sagt sie. Teamarbeit, Austausch und Gespräche seien zentral. Eine Fragebogenaktion brachte erst jüngst wichtige neue Aspekte für die Arbeit im Pfarrgemeinderat und Seelsorgeteam. Jugendarbeit, Angebote für junge Erwachsene, Sinnsuchende, Kirche nah an den Menschen – das alles seien Schwerpunkte die sich herauskristallisierten, erzählt sie.

Neben den Gemeindeteams, deren Arbeit hervorragend angelaufen sei, fänden sich unglaublich viele Ehrenamtliche, die sich im Hintergrund in die Gemeindearbeit einbringen – sei es durch Taufgespräche, Firmvorbereitungen, Kommunionsvorbereitungen oder durch das musikalische Gestalten von Gottesdiensten und kirchlichen Festen. Und das wird die Vollblutmusikerin auch weiterhin, denn aktiv ist sie auch bei der Hotzenwald Bauernkapelle Görwihl. So hat sie etwa für die Zöglinge das Projekt „Vororchester“ ins Leben gerufen, bei dem die Kinder die Erwachsenen schon mal kennenlernen können und eingebunden sind in zwei Projekte pro Jahr; ein Konzert und Auftritte zu Weihnachten. Damit würden Berührungsängste genommen und erste Bühnenerfahrung gesammelt – und eben auch hier Gemeinschaft gestiftet.

Zur Person

Dagmar Keck stammt aus Hartheim im Breisgau. Sie lebt seit 1992 in Görwihl, seit 1991 ist sie Lehrerin an der Gemeinschaftsschule Hotzenwald. Sie ist verheiratet, das Ehepaar hat einen erwachsenen Sohn.