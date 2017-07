Görwihl Pfarrer Gerhard Schehr feiert silbernes Priesterjubiläum

Mit einem Festgottesdienst im Rahmen der Patroziniumsfeier wurde das silberne Priesterjubiläum von Pfarrer Gerhard Schehr gefeiert.

In einem Festgottesdienst wurde am Sonntag in der der heiligen Anna geweihten Segeter Kapelle nicht nur das Patrozinium gefeiert, sondern auch das silberne Priesterjubiläum von Pfarrer Gerhard Schehr. Pfarrer Bernhard Stahlberger zelebrierte den feierlichen Gottesdienst, Pfarrer Gerhard Schehr hielt die Festpredigt und der Strittmatter Kirchenchor untermalte die Messfeier mit seinem Gesang.

Im Mittelpunkt des Gottesdienstes stand das Priesterjubiläum von Gerhard Scher. Der Geistliche versieht seinen Dienst bei der Bundeswehr als katholischer Militärpfarrer in Wittmund. Viel ist er dabei auf der Nordsee unterwegs. Herzliche Dankesworte kamen von Schehr an die Pfarrgemeinde, die es ihm ermöglicht habe, das Priesterjubiläum am Wohnort seiner Schwester in Segeten feiern zu dürfen.

In seiner Predigt ging er auf das Wachstum von Getreide ein, das nur auf einem guten Unterboden wachse. Er verglich es mit dem Leben des Menschen. Wenn die Frucht wachsen solle, müsse alles zusammen stimmen. Oftmals seien auch Dornen im Wege. Eine besondere Freude sei für ihn, wenn er bei einer Feier der diamantenen Hochzeit dabei sein und diese auch im Kreise der Kinder gefeiert werden könne. So war es für den Militärpfarrer aus Wittmund auch eine besondere Freude, dass eine der Ministrantinnen mit dem Vornamen Anna mit seinem Priesterjubiläum den Namenstag feiern kann.

Zum Schluss des Gottesdienstes dankte Pfarrer Bernhard Stahlberger nicht nur Pfarrer Bernhard Schehr für seine Festpredigt, sondern auch mehreren Helfern, die während des Jahres für ein schönes Gotteshaus sorgen, während Claudia Huber in die Seiten ihrer Gitarre griff und ein Loblied auf Segeten intonierte. „Mi Segede“ wurde das Lied mit vier Strophen betitelt, ehe sich die Prozession unter Vorantritt der Trachtenkapelle Strittmatt zum Haus „Marien“ in Bewegung setzte. Die Feuerwehrabteilung Segeten sorgte auf dem Festplatz für die Speisen und Getränke, während die Trachtenkapellen Strittmatt die Festbesucher musikalisch unterhielt. Bei schönstem Wetter konnten die zahlreichen Festgäste den Tag genießen.