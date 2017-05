Görwihl-Rotzingen Pfarrer Bernhard Stahlberger spendet beim Traktorenfest den Segen für Landmaschinen und ihre Fahrer

Das Traktorenfest in Rotzingen lockt zahlreiche Besucher an. Pfarrer Bernhard Stahlberger zelebriert den Gottesdienst und segnet die Traktoren.

Im Sonnenschein wurde am Sonntag im Görwihler Ortsteil Rotzingen das Traktorenfest gefeiert. Um 10 Uhr versammelten sich die Gläubigen in der Kapelle St. Agatha zum Gottesdienst, der von Pfarrer Bernhard Stahlberger zelebriert wurde. Im Anschluss schritt der Geistliche zur Segnung von rund 30 Fahrzeugen und Traktoren, die vor dem Rotzinger Schulhaus Aufstellung genommen hatten. Gesegnet würden nicht so sehr die Traktoren selbst, gab Pfarrer Stahlberger zu bedenken. Es gehe vielmehr um „die Menschen, die tagtäglich mit den Maschinen arbeiten“.

Mit eingeschlossen in die Fürbitten wurden auch die Sicherheit auf den Straßen sowie Sorge und Verständnis für jene Mitmenschen, die durch Unfälle Abschied von Angehörigen oder lieben Freunden nehmen müssten. Nachdem der von der Trachtenkapelle Rotzingen intonierte Choral „Großer Gott, wir preisen Dich“ verklungen war, nahm das Traktorenfest volle Fahrt auf. Die Kolpingfamilie Rotzingen sorgte für die Bewirtung der zahlreichen Gäste. Unterhalten wurden die Besucher vom Musikverein Niederwihl. Auf ihre Kosten kamen die Freunde historischer Traktorentechnik. Zu bestaunen waren etwa Modelle aus den Werkstätten von Allgaier, Kramer oder Fahr.