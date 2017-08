Görwihl Pater Kristudas verabschiedet sich vom Hotzenwald

Der indischer Pater Kristudas hat seine letzte Reise in den Hotzenwald angetreten. Der 79-Jährige wird aus Altersgründen nicht mehr nach Deutschland zurückkehren. Was er bei seinem letzten Besuch im Hotzenwald gemacht hat und welchen Projekten er sich jetzt in seiner indischen Heimat widmet, erfahren Sie hier.

Görwihl – Am Wochenende hieß es Abschied nehmen von Pater Kristudas, der sich zum letzten Mal im Hotzenwald aufgehalten hat. „Das war meine letzte Reise nach Deutschland“, erklärte er bei einem Kaffee im Haus der Familie Dorn in Rüßwihl vergangenen Freitag. Er sei jeweils zwei Tage und zwei Nächte von seinem Lebensmittelpunkt im indischen Kerala nach Südbaden unterwegs, so Kristudas, könne sich dies jedoch aufgrund seines Alters nicht mehr zumuten. Nächstes Jahr wird er 80 Jahre alt, was ihm zwar weder anzusehen noch anzumerken ist, aber dennoch: „Ich komme nicht wieder“, stellte der in der Region beliebte Seelsorger klar.

Seine letzte Reise in den Hotzenwald, so Pater Kristudas, habe er aus einem bestimmten Grund unternommen: Weil er die Enkelin von Ursula und Jürgen Dorn taufen wollte, nachdem er schon deren Tochter bei seinem allerersten Deutschlandaufenthalt getauft hatte. Die Abschiedsrunde bei Kaffee und Kuchen im Haus Dorn sollte eine Überraschung für Pater Kristudas sein – ebenso die Gäste, unter ihnen Pfarrer Bernhard Stahlberger, Monika Caronna, Marlies Gerspach von der Seelsorgeeinheit St. Wendelinus Hotzenwald, Lissi Frommherz sowie Siegfried und Johanna Pick aus Waldshut-Tiengen. Siegfried Pick hat Bücher wie „Der Wildhonigsammler“ oder „Der Pfau, der sein Glück fand“ von Pater Kristudas herausgegeben.

Die Freude, viele seiner langjährigen Weggefährten und Wohltäter im Hotzenwald noch einmal an einem Tisch zu haben, war bei Pater Kristudas natürlich groß. Zurück in Indien, im Bundesland Kerala ganz im Süden, will er sich wieder der Unterstützung von Notleidenden und Jugendlichen ohne berufliche Perspektive in seiner Heimat widmen. Dafür bittet er weiterhin um Spenden. Insbesondere die Ureinwohner von Kerala, die Adivasi, liegen ihm am Herzen. „Sie sind sehr talentierte Menschen, die aber leider keine Möglichkeit zur Ausbildung haben“, berichtete der indische Pater.

Pater Kristudas vertrat letztes Jahr Pfarrer Bernhard Stahlberger, war sowohl für Gottesdienste und Taufen als auch für Hochzeiten ein gefragter Mann. Seit 40 Jahren pflegt er Beziehungen zu Deutschland. Im Hotzenwald erfuhr Pater Kristudas viel Unterstützung: Mehrere Personen teilten sich einen Fahrdienst für den indischen Pater, oft wurde er zum Essen eingeladen, übernachten konnte er bei der Familie Frommherz in Görwihl.

Zur Person

Pater Kristudas heißt mit bürgerlichem Namen Kristudas Kurisummoottil. Der 79-Jährige lebt im indischen Bundesland Kerala. Pater Kristudas hat eine Reihe von Büchern mit Erzählungen, Legenden und Fabeln aus Indien verfasst. Der 1938 geborene Kapuzinerpater hat Theologie in seiner indischen Heimat und in München studiert.