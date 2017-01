Görwihl Pädagogische Arbeit in Kindergärten steht im Fokus

Pädagogische Arbeit in Kindergärten steht im Fokus

Erzieherinnen informieren bei gemeinsamer Informationsveranstaltung der vier Kindergärten (Seelsorgeeinheit St. Wendelin) über Konzepte und Schwerpunkte der Einrichtungen.

Görwihl – Unter dem Motto „Gemeinsam für Kinder – Pfarrgemeinde und Kommune treffen Kindergarten“ hatten die vier Kindergärten der Seelsorgeeinheit St. Wendelin am Dienstag zu einem Informationsabend eingeladen. Mitarbeiterinnen der Einrichtungen informierten über die jeweiligen Konzepte und Schwerpunkte der pädagogischen Arbeit und gaben einen Einblick in ihrer Arbeit.

Groß war das Interesse an der gemeinsamen Informationsveranstaltung der katholischen Kindergärten St. Martin (Görwihl), St.Marien (Tiefenstein), St. Josef (Strittmatt) und Don Bosco (Niedergebisbach). Nicht nur Eltern, auch Pfarrgemeinderäte und Stiftungsräte sowie Vertreter der politischen Gemeinden Görwihl und Herrischried – Görwihls Rathauschef Carsten Quednow, Bürgermeisterstellvertreter Helmut Eckert aus Herrischried und einige Gemeinderäte – hatten sich eingefunden. Die Veranstaltung wurde eingeleitet mit einer Vorstellung der Kindergartenteams, bevor Brigitte Nägele, Leiterin des Kindergartens Tiefenstein, die Entwicklung der Kindergärten von der Gründung der ersten Einrichtung durch Friedrich Fröbel im Jahr 1840 bis hin zum zum Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in Baden-Württembergs Kindergärten, die heutige Grundlage für die Arbeit in den Einrichtungen, schilderte.

Auch die verschiedenen Wege der Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin waren ein Thema. Anhand von kurzen Filmsequenzen gaben die Mitarbeiter der Kindergärten einen anschaulichen Einblick in ihre Arbeit. In allen Einrichtungen wird dem Freispiel – teilweise mit offenen Angeboten -, bei dem die Kinder Art und Ort des Spiels sowie die Spielpartner frei wählen können, große Bedeutung beigemessen. Beim Freispiel haben die Kinder die Möglichkeit, Erlerntes zu verarbeiten und haben die Möglichkeit, Konflikte selbstständig zu lösen, war zu erfahren. Auf die Elternarbeit wird in allen Einrichtungen ebenfalls viel Wert gelegt. Und auch den kirchlichen Festen im Jahreslauf wird Rechnung getragen. Zu den Angeboten des Görwihler Kindergartens (drei Gruppen, acht Fachkräfte) gehören unter anderem die Kinderbücherei, Waldtage, Singkreis, Kochen, Obst- und Gemüsetag , Exkursionen, mathematische Frühförderung sowie Lesepaten.

Im Kindergarten Tiefenstein (drei Gruppen, neun Fachkräfte) sind die Gruppen offen, die Kinder werden an der Planung der Angebote beteiligt. Dazu gehören unter anderem Schulferienbetreuung, Lesepaten und Waldtage.

Ein eigenes Eingewöhnungskonzept gibt es im Kindergarten Niedergebisbach (drei Gruppen, darunter eine Krippengruppe, neun Fachkräfte), angeboten werden eine Waldwoche, ein Farbentag, wöchentlich ein gesundes Frühstück und Singen, Bewegen und Sprachen mit einer Fachkraft der Musikschule. Ein offenes Konzept verfolgt der Kindergarten Strittmatt (zwei Gruppen, acht Fachkräfte). Sprachförderung, Eingewönungskonzept für neue Kinder, Vorschule, Psychomotorik (Bewegungsbaustelle mit Großgeräten in der Turnhalle Görwihl) gehören zu den Angeboten der Einrichtung.