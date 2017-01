Görwihl Oberwihler Hexengugger laden zum großen Guggen-Open-Air

Die Oberwihler Hexengugger laden am Samstag, 14. Januar zum großen Guggen-Open-Air auf dem Gelände der Baufirma Dapp und dem Sportplatz ein. 13 Guggenmusiken aus der Region haben ihr Kommen zugesagt.

Die Oberwihler Hexengugger lassen es am morgigen Samstag richtig krachen: Sie veranstalten beim Sportplatz in Oberwihl ein großes Guggen-Open-Air. 13 Guggenmusiken aus der Region hauen alles raus, was sie drauf haben. Der Anlass findet erstmals auf dem Gelände der Baufirma Dapp und auf dem benachbarten Sportplatz statt. Der Eintritt ist frei. Parkplätze sind auf dem Gelände der Firma Freudenberg ausreichend vorhanden.

"Wir sind bereits seit Frühling 2016 am Planen", berichtet Manuela Schlachter, Schriftführerin der Hexegugger. Die Veranstalter haben an alles gedacht, was ein tolles Guggen-Open-Air ausmacht: An eine besonders große Guggen-Bühne und eine große Bar in einer beheizten Halle sowie an ein separates, ebenfalls beheiztes Partyzelt. Dort legt DJ Mark angesagte Musik auf. Hinzu kommen eine Aprés-Ski-Bar mit heißen Getränken, eine Likörbar sowie ein Glühweinstand. Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn ist um 19.11 Uhr. Unter den ersten 50 Festbesuchern verlosen die Gastgeber einen Verzehrgutschein im Wert von 50 Euro.

Auch die Laufgruppen und Zünfte sind willkommen. Verlockendes Angebot: "Diejenige Gruppe, welche bis 20.11 Uhr die meisten im Häs kostümierten Mitglieder vor die Bühne bringt, bekommt ebenfalls einen Verzehrgutschein im Wert von 50 Euro", versprechen die Hexegugger. Weitere Besonderheit des Guggen-Open-Airs: Die kulinarische Versorgung erfolgt durch die Feuerwehrabteilung Oberwihl-Niederwihl. So wird das Fest zur vereinsübergreifenden Veranstaltung.

13 Guggenmusiken haben den Veranstaltern ihr Kommen zugesagt. Alle stammen aus dem südbadischen Raum, einige davon aus der unmittelbaren Nachbarschaft der Gastgeber, wie die Hotzenblitz-Zunft aus Görwihl, die Chrutschlämpe-Zunft aus Rüßwihl und die Höllbachgeister aus Hartschwand-Rotzingen, alle aus der Gemeinde Görwihl. Mit von der Party sind außerdem die Hotzehüüler aus Rickenbach, die Ohräquäler aus Rheinfelden, die Storchestääghüüler aus Wehr, die Erbsranzeschränzer aus Hänner, die Waldstadtfäger aus Waldshut, die Holzöpfelschränzer aus Schachen, die Kohlrüttichlöpfer aus Horheim, die Hölledüüfel aus Degernau, die Trottwarschlurbi aus Lörrach und schließlich die Nodenueli vom Dachsberg.

Guggen-Open-Air