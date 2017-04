Görwihl Oberwihl bekommt vermutlich einen Funkmasten

Im Görwihler Ortsteil Oberwihl wird vermutlich ein Funkmasten gebaut. Zwar hat sich der Gemeinderat gegen die Errichtung ausgesprochen, das letzte Wort hat aber das Landratsamt Waldshut als Baugenehmigungsbehörde. Bereits in der Vergangenheit hatte die Gemeinde zwei Vorhaben abgelehnt, die letztendlich doch gebaut wurden.

Oberwihl – Der Görwihler Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montag erneut ein Baugesuch zur Errichtung eines Funkmastes abgelehnt – obwohl das Landratsamt Waldshut voraussichtlich sich darüber hinwegsetzen und dem als „privilegiert“ geltenden Gesuch im Ortsteil Oberwihl zustimmen wird. Der Funkmasten soll schnelles Internet mit Richtfunk in Kombination mit WLAN (drahtloses lokales Netzwerk) ermöglichen. Geplante Lage: ausgangs des Dorfes in Richtung Hottingen am westlichen Ortsrand. Antragsteller ist die Firma RST mit Sitz in Albbruck, die bereits 2014 eine gleiche Anlage in Engelschwand gegen den Willen eines Teils der Bevölkerung auf privatem Grundstück gebaut hatte. Auch in Oberwihl soll der Masten auf ein Privatgelände hinkommen.

Woran sich der örtliche Gemeinderat Christian Denz störte: Auf demselben Grundstück befindet sich auf einem Hausdach bereits eine Richtfunkantenne. Grundsätzlich sei er nicht gegen diese Technologie, er nutze sie auch, sagte er. Aber: „Wir sind versorgt, die vorhandenen Anlagen genügen.“ Und: „Ich möchte keinen Funktourismus“, so Denz. Ähnlich Herbert Nägele, der die Grundversorgung als „gewährleistet“ bezeichnete. Nägele weiter: „Wir sollten die neue Technologie mit Breitband, an der der Landkreis Waldshut und die Gemeinden arbeiten, nutzen.“ Roland Mutter forderte: „Wir sollten klare Stellung dazu nehmen. Viele Menschen reagieren empfindlich auf Funkstrahlen, deshalb sollten wir auf der Seite der Schwächeren sein.“ Auch Johann Gerspacher (siehe unten) und Roland Lauber sprachen sich gegen den neuen Funkmasten aus. Lauber sagte: „Ich habe gesundheitliche Bedenken. Außerdem sind wir funktechnisch ausreichend versorgt.“ Matthias Schauer stellte die Frage, ob eine befristete Genehmigung möglich sei – was Quednow als schwierig bezeichnete, „aber wir können es reinformulieren“.

In der sachlichen Debatte gab es auch Befürworter des Vorhabens. Matthias Eschbach erklärte: „In Oberwihl haben wir eine deutliche Anhäufung von Gewerbebetrieben. Aber von der Telekom gibt es hier keine Leitung, die normales Internet bringt. Ohne RST würde es in Oberwihl nicht gehen und würde es einen Betrieb wie die Freudenberg nicht geben. Ich warte nicht zweieinhalb Jahre, bis wir die Breitbandversorgung haben.“ Schließlich Norbert Lüttin: „Vor vier Jahren gingen in Engelschwand die Wogen hoch, aber alle Bedenken waren nicht tragfähig, auch die Aspekte des Landschaftsschutzes nicht. Ich bin kein Freund von Funkmasten, muss aber im Nachhinein feststellen, dass gefühlte drei Viertel der Engelschwander mittlerweile einen Vertrag mit RST haben, sonst hätten sie jetzt so gut wie kein Internet. In Oberwihl ist die Lage noch schlechter, die Bedürfnisse der Oberwihler Bevölkerung sind da.“ Lüttin stimmte wie Eschbach und Guido Gerspach dem Bauantrag zu, Christian Denz und Claudia Huber enthielten sich. Acht Gemeinderäte sowie Bürgermeister Quednow stimmten dagegen.

Erfahrungen mit Funkmasten aus der Vergangenheit