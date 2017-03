Görwihl Niederwihl: Pferdefreunde planen großes Turnier

Die Pferdefreunde Hotzenwald planen für den 23. und 24. September ein Spring- und Dressurturnier auf dem Gelände des Klausenhofs in Niederwihl. Südbadischer Verband unterstützt das Vorhaben.

Niederwihl (psc) Die Pferdefreunde Hotzenwald mit Sitz in Görwihl-Niederwihl haben sich für das laufende Jahr viel vorgenommen. Zum ersten Mal will der Verein ein Spring- und Dressurturnier für Reiter aller Altersklassen aus dem Regierungsbezirk Freiburg ausrichten. Dies gab Vorsitzender Klaus Brunner an der Hauptversammlung am Samstag bekannt. Das Turnier wird am Wochenende vom 23. und 24. September auf dem Klausenhof in Niederwihl durchgeführt. "Wir haben im Verein eigene Spring- und Dressurreiter, jetzt probieren wir es einmal", sagte Brunner. Einen starken Partner haben die Organisatoren schon: Der Pferdesportverband Südbaden steht dem Turnier positiv gegenüber, so der Vorsitzende. Brunner weiter: "Wir sind offen für Sponsoren." Einige andere Termine zum Vormerken: Am 15. April findet das Ostereiersuchen, am 30. April ein Patrouillenritt statt. Am 8. Juli kommt es zu einer Wiederholung des Sommernachtskinos, am 9. September beteiligt sich der Verein mit einem "Schnuppertag am Pferd" am Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche der drei Hotzenwaldgemeinden.

Die Pferdefreunde Hotzenwald haben derzeit 59 Mitglieder, davon 46 Aktive und 13 Passive sowie elf Jugendliche. Im vergangenen Jahr konnte der Verein drei neue Mitglieder aufnehmen. Der Vorstand traf sich zu drei Sitzungen, an denen hauptsächlich die Veranstaltungen geplant und nachbesprochen wurden. Zu diesen gehörten unter anderem zwei Patrouillenritte im Herbst, die beide trotz schlechten Wetters gut besucht waren. Gut besucht war auch der Schnuppertag, den der Verein seit etlichen Jahren durchführt. Der Familientag hingegen musste abgesagt werden, weil die geplante Murgtalkutschfahrt wegen des Slowup nicht stattfinden konnte. "Für dieses Jahr ist aber wieder etwas Tolles geplant", blickte Klaus Brunner voraus.

Lobend erwähnte er, dass der Verein in der Saison 2016 an Bekanntheit zugenommen hat. Dies sei den zwei Turnierreitern Peggy Sittmann (Dressur) und Janis Brunner (Springen) zu verdanken. Janis Brunner wurde vergangenes Jahr in den Regionalkader aufgenommen. Ebenfalls erfolgreich für den Verein an Turnieren gestartet sind Katja Lienhard, Lars Allgaier sowie Mara und Carina Zimmer. "Im neuen Jahr werden wir auch Sabine Krogemann, Marena Langer und Sina Wohner auf den Turnieren sehen", berichtete Brunner. Gemeinderat Johann Gerspacher bedankte sich im Namen der Gemeinde Görwihl für die geleistete Arbeit der Pferdefreunde Hotzenwald. "Es ist schön, dass sie sich in der Gemeinde gesellschaftlich betätigen", sagte er. Als positiv für die Region bewertete der Verteter von Bürgermeister Quednow die Jugendarbeit des Vereins.

Pferdefreunde

Die Pferdefreunde Hotzenwald sind ein Verein, der Wert auf die Förderung der Jugend legt und die Gemeinschaft unter den Freizeitreitern pflegt. Die Jugendförderung beinhaltet das Heranführen an das Pferd mit Schwerpunkt Umgang, Pflege und Reiten. Außerdem fördert und unterstützt der Verein Kinder und Jugendliche im Turniersport. Kontakt: Klaus Brunner (Vorsitzender), Tel. 07754/61 57, E-Mail: klaus.brunner@pferdefreunde-hotzenwald.de. Stellvertretende Vorsitzende ist Giovanna Russo, Kassiererin Sabine Buss, Schriftführerin Sabine Kolb, Jugendwartin Martina Zimmer, Beisitzer Andreas Allgaier. Weitere Infos zum Verein im Internet: www.pferdefreunde-hotzenwald.de