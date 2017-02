Görwihl Neunerrats-Präsident Klaus Flum: "Auch ein Narr will, dass er ernst genommen wird"

Auf einen Kaffee mit... Klaus Flum im Albtal. Der Görwihler Bankkaufmann ist seit Oktober 2016 Präsident des Hotzenneunerrates. Der Nachfolger von Roland Lauber hat viel vor und spricht im Interview über seine Aufgabe und das närrische Programm.

Herr Flum, der Wechsel im Amt des Hotzenneuner-Präsidenten hat sich relativ unbemerkt von der Öffentlichkeit vollzogen. Wie kam das?

Vielleicht ist es eher die Aufgabe des Neunerrates, das närrische Volk mit lustigen Nachrichten zu versorgen, als mit langweiligen Vereinsnachrichten zu ermüden.

Was ist die Aufgabe des Hotzenneunerrats-Präsidenten?

Es ist vorwiegend eine repräsentative Aufgabe. Das heißt, bei Anlässen bin ich moderierend tätig. Im Hintergrund habe ich die Narrenschar zusammenzuhalten und sie zu fördern. Der Präsident soll in erster Linie einen Rahmen vorgeben. Er hat nicht die Exekutive, die hat der Vorstand, und somit die Verantwortung für das Geschäftliche. Alltagsaufgaben fallen also nicht in den Tätigkeitsbereich des Präsidenten.

Ihre Vorgänger Roland Lauber und Richard Baumgartner haben ihre Ämter recht markant ausgeführt – für Sie keine Last?

Nein. Natürlich sind die Schuhe von meinen Vorgängern recht groß und ist es noch ungewohnt, darin zu gehen. Aber ich bin nun schon seit 27 Jahren aktiv dabei und habe viel von Baumgartner und Lauber gelernt. Ich denke, ich komme mit dem neuen Amt gut klar.

Sie sind von Beruf Bankkaufmann. Wie lässt sich das mit Ihrem närrischen Amt vereinbaren?

Ich kann’s gut mit den Zahlen und meistens meinen es die Zahlen auch gut mit mir. Aber im Ernst: Ich bin vielleicht nicht der klassische Banker, der sich nur von Zahlen, Daten, Fakten leiten lässt. Ich sehe im Mittelpunkt den Menschen. Ich habe eine große Freude am Umgang mit Menschen und der Sprache. Das sind zwei Fähigkeiten, die mir sowohl im Beruf, wie auch im Vereinsleben behilflich sind und sich gut ergänzen. Auch ein Narr will, dass er ernst genommen wird.

Wie meinen Sie das?

Genauso. Wenn man als Narr nicht ernst genommen wird, ist es nicht gut. Narren sind mitunter sehr nachdenkliche und zeitkritische Menschen und haben ihre Phasen, in denen sie ganz still in ihrem Kämmerlein sitzen. Sie sind nicht immer himmelhoch jauchzend, sondern auch mal betrübt. Weil sie kritisch mit den Entwicklungen in der Gesellschaft umgehen.

Und dann aussprechen, was sie wollen?

Nicht ganz. Die Narrenfreiheit ist ein hohes Gut, damit sollte man verantwortungsvoll umgehen. So ist grundsätzlich kein Wort von sich aus schon ein Schimpfwort, sondern wird erst aus dem Zusammenhang oder dem Tonfall dazu gemacht. Manch Weißhäutiger verbringt Stunden im Solarium für eine braun gebrannte Haut und dann soll Neger ein Schimpfwort sein? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einem Neger lieber ist, wenn er mit „Maximalpigmentierter afrikanischer Herkunft“ angesprochen wird.

Wir befinden uns heute auf der Albtalstraße, die seit bald zwei Jahren für den Verkehr gesperrt ist – wie kommt das?

Wir Neunerräte sind überzeugt, dass die Straße wieder geöffnet werden soll. Es ist doch ein Armutszeugnis, dass eine Straße, die vor 150 Jahren quasi mit bloßen Händen gebaut worden ist, von der ach so schlauen und wohlhabenden Gesellschaft nicht erhalten werden kann, die zudem alles andere unter Denkmalschutz steht. Es ist die Aufgabe von uns Narren, auf solche Missstände aufmerksam zu machen. Gemäß meiner tiefen Überzeugung: Von zwei Narren hält der Große den Kleineren für den größeren Narren.

Und deshalb stehen wir hier?

Ja. Aber auch, weil der Homo Neuner kurz vor dem Aussterben steht. Nach einer aktuellen Schätzung ist die Population von echten Görwihlern auf weniger als 500 Paare geschrumpft, da haben wir natürlich Angst, dass sich die Mopsfledermaus im Albtal breit macht und die Görwihler weiter bedroht.

Was fordern Sie?

Lernen wir vom WWF: Bei den Pandabären war es wichtig, dass sie zusammenhängende Wege hatten, um sich wieder zu vermehren. Wir fordern ebensolche Korridore, damit wir Neuner und selbstverständlich auch die Gerbler nicht aussterben.

Wie schmeckt der Kaffee?

Nach Pfefferminze. Haben sie ihn selber gebraut?

Ja. Morgen wird meine Frau vermutlich bemerken, dass der Pfefferminztee nach Kaffee schmeckt.

Oh.

Zur Person

Klaus Flum (50) ist von Beruf Bankkaufmann. Er ist verheiratet und Vater von vier Kindern. Flum stammt aus Görwihl, wo er heute noch lebt – sich selbst bezeichnet er deshalb als "Ur-Gerbler". Seit Oktober 2016 ist er Präsident des Hotzenneunerrates, einem närrischen Verein, dem er seit 27 Jahren angehört. Seit über 30 Jahren ist er zudem Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Görwihl, Abteilung Görwihl, für die er 25 Jahre lang als Kassierer tätig war, und jetzt als Schriftführer. In seiner Freizeit setzt er sich gerne aufs Fahrrad oder Motorrad, er spielt auch gerne Fußball.