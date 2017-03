Görwihl Neuer Görwihler Rechnungsamtsleiter seit 16. März im Amt

Das kommunale Haushaltsrecht ist Neuland für den 43-jährigen Quereinsteiger. Der gelernte Bankkaufmann bei der Volksbank Rhein-Wehra muss sich nun mit der Umstellung des Haushaltssystem „Doppik“ beschäftigen.

Görwihl – Martin Schwald, neuer Rechnungsamtsleiter der Gemeinde Görwihl, hat seine Arbeit aufgenommen. Seit dem 16. März ist er offiziell im Amt, seine Wahl zum Nachfolger von Mike Biehler stand schon seit Ende 2016 fest. Aber als Angestellter und Geschäftsstellenleiter der Volksbank Rhein-Wehra, für die er 16 Jahre lang gearbeitet hat, konnte er nicht einfach von heute auf morgen die Seiten wechseln. Die Kündigungsfrist hätte ein halbes Jahr betragen, Vorstandsvorsitzender Werner Thomann hat jedoch einen früheren Wechsel zur Gemeindeverwaltung von Görwihl ermöglicht. „Dafür bin ich ihm sehr dankbar“, sagt Schwald. Jetzt bewegt sich der neue Görwihler Kämmerer in einem komplett anderen Arbeitsfeld, in dem die Kundenberatung nicht mehr oberste Priorität hat.

Als Quereinsteiger muss sich Schwald sowohl mit dem bisherigen als auch mit dem neuen kommunalen Haushaltsrecht – dem kaufmännischen Rechnungswesen „Doppik“ – befassen. „In der Umstellung sind wir mitten drin“, erklärt er, "wir fahren derzeit zweigleisig“. Will heißen: Der noch von Mike Biehler erstellte Haushaltsplan funktioniert nach dem „alten“ System und führt Schwald durch das laufende Jahr. Gegen dessen Ende soll er bereits den ersten doppischen Haushaltsplan für 2018 richten – eine Aufgabe, bei der ihn der frühere Bernauer Kämmerer Hermann Kaiser begleitet. „Hermann Kaiser kennt beide Methoden, Bernau hat ja bereits auf Doppik umgestellt“, so Schwald.

Der gelernte Bankkaufmann Martin Schwald (43) hat bei der Volksbank Rhein-Wehra gelernt und viele Tätigkeiten – vom Serviceberater bis zum Geschäftsstellenleiter – ausgeübt. „Ich habe mich bei der Volksbank sehr wohl gefühlt“, blickt er zurück, „ich habe eigentlich keine Ambition gehabt, sie unbedingt zu verlassen“. Aber als die Stelle des Görwihler Rechnungsamtsleiters ausgeschrieben wurde, bewarb er sich.

„Ich habe mir gesagt, jetzt stelle ich mich nochmals einer neuen Herausforderung“, so Schwald, wohlwissend, dass er sich „in eine ganz andere Welt begeben würde“. Jetzt ist er „guter Dinge, dass es klappt“, obwohl alles „total anders und sehr anspruchsvoll ist“. Kaum geändert hat sich hingegen sein Arbeitsweg: Martin Schwald lebt in der Kaisermatte in Görwihl und fährt gerne mit dem Rad vor, nur ist der Weg jetzt rund 100 Meter kürzer als bis zur Volksbank. „Dafür setze ich mich nicht ins Auto“, ist für ihn klar. Dass das Rechnungsamt gut drei Monate lang ohne Leiter auskommen musste, hat keine Spuren hinterlassen. „Das hat trotzdem gut funktioniert“, weiß Schwald. Das Rechnungsamt setzt sich aus Martin Schwald, Daniela Fischer und Simone Sternberger zusammen.

Zur Person

Martin Schwald ist 43 Jahre alt, lebt in Görwihl, ist verheiratet und von Beruf Bankkaufmann. Er ist gebürtiger Görwihler, hat in seinem Heimatort die Grund- und Hauptschule und danach das Wirtschaftsgymnasium in Waldshut besucht. Die Ausbildung zum Bankkaufmann hat er bei der Volksbank Rhein-Wehra in Bad Säckingen absolviert. Seit 2000 war er fester Bestandteil der Geschäftsstelle in Görwihl, davon mehrere Jahre als Geschäftsstellenleiter in Görwihl. Schwald hat früher in der Ersten Mannschaft des SV Görwihl gespielt, heute ist er noch bei den Alten Herren aktiv.