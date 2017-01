Görwihl Neuer Fahrzeug für Feuerwehr Rüßwihl

Abteilung Rüßwihl erhält einen neuen Wagen. Im Haushalt sind dafür 240 000 Euro eingestellt. Welches Modell, ist noch unklar.

Görwihl (psc) Die Abteilung Rüßwihl der Freiwilligen Feuerwehr Görwihl wird ein neues Einsatzfahrzeug erhalten. Der Schlauchwagen der Rüßwihler Feuerwehrmänner ist in die Jahre gekommen und laut TÜV nur noch begrenzt einsatzfähig. "Das Fahrzeug hat weder Heizung noch Lüftung, nach 42 Jahren hat es seinen Dienst getan", berichtete Gemeinderat Norbert Lüttin in der Sitzung am Montag. Deshalb schlug der Feuerwehrausschuss vor, als Ersatz einen Gerätewagen Transport (GW-T) zu beschaffen. Im Haushalt sind 240 000 Euro eingestellt. Für die Anschaffung können Fördergelder in Höhe von 15 500 Euro beantragt werden – was unter Umständen mit den Förderanträgen für das neue Feuerwehrhaus in Görwihl konkurrieren könnte. Kommt hinzu, dass Zuschüsse mit der Einhaltung bestimmter Normen verbunden sind, der Antrag bis Februar gestellt sein müsste und die Ersatzbeschaffung vermutlich erst in 2019 möglich wäre – was dem Gemeinderat zu lange dauern würde. Deshalb hat dieser beschlossen, auf den Förderbeitrag zu verzichten.

Dem Feuerwehrausschuss hat er am Montag den Auftrag erteilt, ein Ersatzfahrzeug zu wählen und nach Einsparungen in der Ausstattung zu suchen, um den "verlorenen" Zuschuss wieder wettzumachen. Erst kürzlich haben Vertreter von Feuerwehr und Gemeinderat mehrere Modelle begutachtet, eine Entscheidung ist jedoch nicht gefallen. "Wir möchten das Fahrzeug noch in 2017 beschaffen", stellte Bürgermeister Carsten Quednow klar.