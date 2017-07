Görwihl Neue Zahnarztpraxis in Görwihl

Zahnarzt Tobias Kleber übernimmt die Nachfolge von seinem Berufskollegen Roland Lauber. Dessen Praxis wird inklusive Belegschaft in neue Räumlichkeiten am Marktplatz in Görwihl umziehen. Start ist der 2. Januar 2018.

Görwihl – Im Gesundheitswesen in Görwihl zeichnet sich ein Wechsel ab: Zahnarzt Tobias Kleber übernimmt die Nachfolge von seinem Berufskollegen Roland Lauber. Dessen Praxis wird inklusive Belegschaft in neue Räumlichkeiten am Marktplatz umziehen.

„Start ist der 2. Januar 2018“, erklären die beiden Mediziner im Gespräch mit dieser Zeitung. Die neue Praxis soll in den Räumen des früheren Spiel- und Haushaltswarengeschäfts Strittmatter eingerichtet werden. Den entsprechenden Antrag auf Nutzungsänderung in eine medizinische Einrichtung hat der Görwihler Gemeinderat bereits vor zwei Monaten genehmigt. Tobias Kleber wird den Neuanfang in Görwihl nicht alleine bestreiten. Roland Lauber will ihm quasi als Halbtagskraft zur Seite stehen. „Ich werde noch etwas mitarbeiten“, sagt Lauber, „zweieinhalb Tage, bei Bedarf auch mehr“. Tobias Kleber (43) stammt aus dem Raum Berlin und hat in Dresden studiert. 1999 hat er promoviert, seit 2000 ist er als Zahnarzt tätig. Kleber ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt derzeit in Waldshut. Seit 2003 arbeitet er in einer zahnärztlichen Gemeinschaftspraxis in Murg, er bringt also einiges an Berufserfahrung mit – und freut sich auf die neue Herausforderung. Den ersten Eindruck von Görwihl, überhaupt vom Hotzenwald, bringt er so auf den Punkt: „Tolle Region, nette Menschen.

“ Die neue Zahnarztpraxis am Marktplatz, keine 100 Meter gegenüber der jetzt noch von Roland Lauber allein betriebenen Praxis, wird auf rund 200 Quadratmeter aus vier Behandlungs- und einem Prophylaxezimmer, einem Wartezimmer, dem Empfang, einem Sozialraum für das Personal, einem Hygiene- und einem Röntgenraum bestehen. Tobias Kleber übernimmt die Einrichtungsgegenstände von Lauber, richtet zwei Behandlungszimmer gänzlich neu ein und digitalisiert die gesamte Praxis auf aktuellstem Niveau. Auch die zahnärztlichen Fachangestellten, die derzeit im Dienst von Lauber arbeiten, will er übernehmen. Für die Patienten hat die neue Praxis den Vorteil, dass alle Behandlungsräume auf einer Ebene und unter demselben Dach sein werden. Die derzeitige Praxis von Roland Lauber ist 100 Quadratmeter groß, der 65 Quadratmeter große Raum für die Prophylaxe befindet sich in einem benachbarten Gebäude. Lauber hätte seine Praxis erweitern müssen, wollte diesen Schritt aber angesichts seines Alters nicht unternehmen. „Deshalb habe ich mit Hilfe der Zahnärztekammer einen Nachfolger gesucht“, so Lauber. Mit Erfolg: In Tobias Kleber hat er einen jungen Fachmann gefunden, für den es „von der Region und vom Einzugsgebiet passt“. Kleber bietet an seinem künftigen Wirkungsort in Görwihl ein breites Spektrum an zahnärztlichen Leistungen an – von der Vollkeramik (Cerec) über Implantate, Prophylaxe, Kinderbehandlung, Lasertherapie, Zahnfleischbehandlung bis hin zur Funktionsdiagnostik bei Kiefergelenkserkrankungen.