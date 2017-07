Görwihl Nachwuchs hat Spaß im Fußballcamp "Kids for Champions" in Niederwihl

Nachwuchs hat Spaß im Fußballcamp "Kids for Champions" in Niederwihl

60 Jungen und Mädchen nahmen am Projekt der Fußballschule "Kids for Champions" auf dem Niederwihler Sportplatz teil.

60 fußballbegeisterte Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis 15 Jahren nahmen am Wochenende am Fußballcamp auf dem Niederwihler Sportplatz teil. Organisiert hatte das von Ex-Fußballprofi Frank Elser ins Leben gerufene Projekt "Kids for Champions", eine in ganz Deutschland tourende Fußballschule, der Fußballverein Eintracht Wihl.

Bereits vor einem Jahr hatte Elsers Schule in Niederwihl Station gemacht, jetzt kam der Nachfolger. Bei idealem Sommerwetter begann das Camp am Freitagnachmittag mit Aufwärm- und Lockerungsübungen, geleitet von Robby Török und Chris Breuer, Trainer der "Kids for Champions"-Fußballschule. Dabei ging es zur Sache, der Schlendrian hatte auf dem Feld keinen Platz. Der Spaßfaktor war trotzdem sehr hoch, auch dann, wenn die weniger geliebte Liegestütze von den Jugendtrainern eingefordert wurden. Am Samstag und Sonntag ging es im gleichen Stil und Tempo weiter. Gegen Ende des Camps gab es noch kleinere Wettkämpfe, etwa im Elfmeterschießen oder in Koordinationsübungen.

Am Sonntag wurden dann die Eltern eingebunden. Beim Bubble-Soccer und anderen unterhaltsamen Aktionen durften die Familien gegeneinander angetreten. Das Ziel des Projektes, die fußballerischen Fähigkeiten der Kinder zu verbessern, war erreicht. Koordiniert hatte das Fußballcamp Matthias Siebold von Eintracht Wihl.