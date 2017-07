Görwihl Nach der Insolvenz von Robotec Engineering gründen Mitarbeiter auf eigene Faust ein Unternehmen

Ehemalige Mitarbeiter von Robotec Engineering gründen nach der Insolvenz eine eigene Firma. Das Unternehmen I-Robotics produziert in Niederwihl Automatisierungsanlagen für die Industrie und kann durch die Übernahme von Daten auch Service und Erweiterungen für ehemalige Robotec-Kunden bereitstellen.

Als vor drei Jahren die Bad Säckinger Firma Robotec Engineering GmbH in die Insolvenz ging, verloren 50 Beschäftigte ihre Anstellung. Drei von ihnen wagten den Neuanfang: Danny Brodbeck, Samuel Loderbauer und Andreas Götte übernahmen sämtliche immateriellen Werte der Robotec und gründeten die I-Robotics GmbH mit Sitz in Niederwihl, Gemeinde Görwihl. Seither kann das Trio auf bestehende Zeichnungen, Konstruktionsdaten, Programme und Anlagendokumentation seines früheren Arbeitgebers zurückgreifen.

Der Vorteil: Das neue Unternehmen kann früheren Robotec-Kunden Erweiterungen zu bestehenden Anlagen anbieten sowie Ersatzteil-Lieferungen und Service an bestehenden Anlagen garantieren. Darauf ruhten sich Brodbeck, Loderbauer und Götte aber nicht aus. „Der Bedarf an Neuanlagen ist groß, daher haben wir schnell wieder angefangen, eigene Roboteranlagen zu entwickeln“, berichtet Danny Brodbeck, diplomierter Maschinenbauingenieur und zuständig für den Vertrieb.

Samuel Loderbauer ist Maschinenbautechniker und zuständig für Service und Einkauf. Andreas Götte ist als Maschinenbaumechaniker zuständig für Montage und Fertigung. Die drei Gesellschafter bilden die Leitung der 2014 gegründeten I-Robotics GmbH. Sie können auf mehr als 15 Jahre Branchenerfahrung zurückgreifen. Mittlerweile hat das Unternehmen ein Dutzend Mitarbeiter, größtenteils ehemalige Robotec-Mitarbeiter. Darunter befinden sich Konstrukteure, Programmierer und Mechaniker sowie ein Service- und Support-Team. Das Know-how der Mitarbeiter ist eine wichtige Säule im Betrieb. „Das ist für uns ein enormer Vorteil“, so die drei Gesellschafter. Um zukünftigen Aufgaben gewachsen zu sein, sucht das Unternehmen aktuell erfahrene Roboterprogrammierer für die Marken Kuka, ABB und Fanuc.

I-Robotics entwickelt robotergestützte Automatisierungsanlagen, hauptsächlich für die Automobil-Industrie und den Gießerei-Markt, auch aus den anderen Branchen kommen vermehrt Anfragen – mit Erfolg, beliefern sie mittlerweile doch Firmen von Deutschland bis China und haben volle Auftragsbücher. „Wir sind weltweit aktiv“, so Brodbeck. Zurzeit ist das Unternehmen mit dem Aufbau einer Anlage für Daimler in Stuttgart beschäftigt. Ende Juli soll diese Anlage in Betrieb gehen.

I-Robotics befindet sich auf dem Gelände eines vor rund 15 Jahren von Martin Brodbeck, dem Vater von Danny Brodbeck, errichteten Gewerbegebiets am Ortsrand von Niederwihl. Die Firma Freudenberg aus Oberwihl hat dort zwei Lagerhallen angemietet, I-Robotics nimmt ebenfalls zwei Hallen, mit Büro- und Sozialräumen ein. Mit einer Produktions- und Baugruppen-Montagefläche von rund 800 Quadratmetern sowie einer Endmontagefläche von knapp 1000 Quadratmetern kann I-Robotics auch große Roboterzellen intern komplett aufbauen und in Betrieb nehmen. „Unsere Grundsätze sind Innovation, Qualität, Kompetenz, Verlässlichkeit, Vertrauen und Fairness“, erklären Brodbeck, Götte und Loderbauer. Mit den von ihnen entwickelten Automationslösungen machen sie „den entscheidenden Produktivitätsvorsprung“.

Weitere Infos im Internet: