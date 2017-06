Görwihl Nach 40 Jahren: Primin Drescher verlässt den Musikverein Oberwihl

Der Musikverein Oberwihl an seinem Musikfest die gute Seele des Vereins verabschiedet. Pirmin Drescher wurde nach 40 Jahren zum Ehrenmitglied ernannt. Zum Musikfest kamen zahlreiche Besucher und viele Gastkapellen.

Oberwihl - Pirmin Drescher geht – nach 40 Jahren Mitgliedschaft im Musikverein Oberwihl (MVO). Und das sorgte am Sonntag für Tränen, denn er war in dieser langen Zeit die gute Seele des Musikvereins Oberwihl. Er war laut Stefanie Ebi, Vorsitzende des Musikvereins einer, auf den immer Verlass gewesen sei, einer, der immer alles habe umsetzen können, jeden Nagel, jede Schraube, jeden Platz kenne, wisse wo alles hingehöre, wie alles hingehöre. Er war immer im Einsatz und sei sehr verlässlich gewesen. Daher sei es unvorstellbar, dass er nun gehe, sagte Ebi in ihrer rührenden Ansprache für Pirmin Drescher.

Nicht nur für sie war die Ehrung und die Ernennung von Primin Drescher zum Ehrenmitglied ein sehr emotionaler Moment – überall im Zelt wurde nach Tempos gesucht und sich die Augen trockengetupft. Das Publikum dankte dem Geehrten mit Applaus für seinen jahrzehntelangen Einsatz, ebenso seiner Frau Anita, denn sie trägt seit nunmehr 20 Jahren sein Engagement und seinen Einsatz mit und hält ihm den Rücken frei.

Mit vollem Herzen sei er dabei gewesen, schildert Pirmin Drescher und dankte seiner Frau, seinen Kindern und nicht zuletzt den beiden Vorsitzenden des Musikvereins Obrwihl, Stefanie Ebi und Claudia Baier, herzlich.

Mit 400 Gästen begann das 24. Musikfest rund um’s Vereinsheim in Oberwihl am Samstagabend – und auch am Sonntag sorgten viele Gäste für ein voll besetztes Zelt während die Gastvereine des Musikvereins Oberwihl eine abwechslungsreiche musikalische Stimmung verbreiteten. Märsche, Bigband-Sound und mehr brachten gute Stimmung, sorgten für Gehör und eine gute Zeit für alle Anwesenden. Zufrieden zeigten sich die Vereinsmitglieder, die allesamt anpackten – denn das Wetter spielte mit, sagen sie.

Am heutigen Montag folgt beim Musikfest noch der Kindernachmittag, der Seniorennachmittag und der Handwerkerhock.