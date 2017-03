Görwihl Nabu-Gruppe Görwihl blickt auf eher ruhiges Jahr

Mitgliederwerbung soll die Gruppe stärken. Verein freut sich über stabile Finanzen und reger Teilnahme bei Exkursionen. Das Moorschutzkonzept Oberer Hotzenwald ist sehr erfolgreich.

Tiefenstein – Der Vorsitzende Rudi Apel konnte an der Jahresversammlung der Nabu-Gruppe Görwihl für das Vereinsjahr 2016/2017 über ein vom Programm her etwas ruhigeres Jahr berichten. Er selbst als Vorsitzender war jedoch stark beansprucht, da er auch an Frühjahreskonferenz des Nabu Baden-Württemberg, Landes- und Bundesvertreterversammlungen und verschiedenen Kursbesuchen teilnahm.

Apel bedauerte, dass an der Vogelstimmenexkursion in und bei Bad Säckingen nur zehn Vogelarten gesehen und gehört werden konnten. Gut besucht war die Nachtigallenexkursion, an der allerdings nur eine bis zwei Nachtigallen zu hören waren. Ebenso stießen ein Vortrag über die Moore im Dachsberg mit Moorexkursion, sowie die Exkursion über Pflanzen und Tagfalter am Estelberg auf großes Interesse. Auch über Fledermäuse fand ein Vortrag statt. Die Schwalbenaktion lief sehr gut, in der Zwischenzeit sind rund 650 Häuser als schwalbenfreundliches Haus ausgezeichnet worden. Aber das Problem mit dem Abschlagen von Nestern geht weiter.

Gut angekommen ist das Moorschutzkonzept Oberer Hotzenwald. Im Oberen Hotzenwald existiert ein einzigartiges Netz von vielen verschiedenen Mooren. Jedoch sind fast alle Moore bedroht, hier sieht die Nabu-Ortsgruppe zwei Hauptfaktoren: Entwässerung und Aufgabe der Bewirtschaftung. Hoffnung setzt man auf eine Zusammenarbeit mit dem Amt für Flurneuordnung, vielleicht könne eine größere Moorfläche wieder renaturiert werden. Erfreulich auch die Kindergruppe, die Annka Mickel leitet. Diese Gruppe traf sich achtmal zu Veranstaltungen, unter anderem wurde auch ein Insektenhotel gebaut. Die Mitgliederzahl blieb mit zwölf aktiven Kindern konstant.

Guido Kneib berichtete Erfreuliches von den Finanzen. Die Kassenstand ist durch neue Mitglieder gestiegen. Christine Hercher vom Bezirksverband meinte: "Es ist Klasse, was so eine kleine Gruppe auf die Beine stellt."

Ralf Engel berichtete von der erfolgreichen Aktion "Natur nah dran" in und bei Rickenbach und stellte eine informative Tafel vor zum Thema Geburtshelferkröten vor. Bürgermeister Carsten Quednow dankte für die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde, "es fällt auf, dass die Arbeit Früchte trägt. Auch das Kinderferienprogramm ist toll".

Da die Nabu-Gruppe keine Helfer mehr hat, die Amphibienzäune aufstellen, erreichte Rudi Apel kürzlich beim Rickenbacher Bürgermeister, dass die Straße über die Höhne wegen der Kröten und Frösche in der Wanderzeit gesperrt wird. Ziel wird weiterhin auch die Mitgliederwerbung sein, vor allem für Aktivmitglieder, aber auch für Passivmitglieder, die mit ihren Mitgliederbeiträgen den Verband finanzieren. 350 neue Mitglieder wurden letztes Jahr schon durch professionelle Mitgliederwerbung gewonnen. Im laufenden Jahr sind Infostände am Badmattenfest in Bad Säckingen, auf dem Behringer Hof in Hänner und am Naturparkmarkt Görwihl für den Nabu werben. Ebenso wird wieder am Kinderferienprogramm mitgewirkt.

Nabu-Gruppe Görwihl

Die Gruppe engagiert sich für die Erhaltung der landschafts-prägenden Lebensräume zwischen Wehra, Alb und Rhein, sowie der hier vorhandenen biologischen Vielfalt.