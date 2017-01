Görwihl Markus Kaiser steht an Spitze der Jugendfeuerwehr Görwihl-Süd

Markus Kaiser wurde zum neuen Jugendleiter der Jugendfeuerwehr Görwihl-Süd gewählt. Seine Stellvertreterin ist Mareike Mertens.

Die Jugendfeuerwehr Görwihl-Süd geht mit einem neuen Jugendleiter in das neue Vereinsjahr. Markus Kaiser, bisher stellvertretender Jugendleiter, löste Florian Senn als Jugendleiter ab. Mareike Mertens wurde zur stellvertretenden Jugendleiterin gewählt. Sebastian Ebner (Jugendsprecher) und Jonas Kaiser als sein Stellvertreter wurden wiedergewählt.

In der Hauptversammlung im Gerätehaus in Görwihl zog Jugendleiter Florian Senn über ein sehr erfolgreiches Jahr Bilanz. Zu den herausragenden Punkten gehörte der Probenbesuch. Mit 90 Prozent durchschnittlicher Teilnahme konnte das Vorjahresergebnis (89 Prozent) nochmals gesteigert werden. Benedikt Ebner, Marc Henning und Jonas Kaiser fehlten in keiner der 22 Proben und erhielten ein Präsent. Laut Kassierer Klaus Flum stockten die Jugendlichen mit dem Verteilen von gelben Säcken in Görwihl, mit Kuchenverkäufen und einem Wurststand beim Martini-Markt die Vereinskasse auf.

Schriftführer Kevin Albert ließ das zurückliegende Jahr Revue passieren. Zu den herausragenden Punkten gehörte das Erreichen der Leistungsspange mit den Mitgliedern von Görwihl-Nord. In zwölf zusätzlichen Proben bereitete sich die Gruppe für die Prüfung vor. Zudem absolvierte die Jugendfeuerwehr auch eine Zwölf-Stunden-Übung mit mehreren Einsätzen. So wurde in Segeten ein Wohnhausbrand bekämpft, nach einer vermissten Person gesucht und nach einem Verkehrsunfall eine Person gerettet. Viel Spaß hatten die Mitglieder bei den gemeinsamen Übungen mit den benachbarten Jugendfeuerwehren und beim dreitägigen Jugendzeltlager in Schwarzenbach. Zudem machte die Jugendfeuerwehr beim Kinderferienprogramm mit und erreichte beim Spieltag in Bonndorf den vierten Platz.

Derzeit gehören 16 Jugendliche, davon zwei Mädchen, der Jugendfeuerwehr Görwihl-Süd an. Acht Ausbilder stehen zur Verfügung. Vier Ausbilder werden im Mai einen Jugendgruppenleiter-Lehrgang in Steinabad besuchen. Bürgermeisterstellvertreter Johann Gerspacher überbrachte die Grüße der Gemeinde Görwihl und lobte die gute Arbeit der Verantwortlichen ebenso, wie Gesamtkommandant Thomas Mutter, die Vertreter der einzelnen Abteilungen, der stellvertretende Kreisjugendleiter Thomas Scheuch und Benjamin Vogt von der Rickenbacher Jugendfeuerwehr.