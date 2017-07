Görwihl Manfred Matt feiert 80. Geburtstag

Manfred Matt, ein echtes Görwihler Urgestein feiert am 8. Juli seinen 80.Geburtstag. Er war lange Jahre im Gröwihler Vereinsleben engagiert, so im Sportverein und der Hotzenwaldbauernkapelle.

Görwihl (pro) Seinen 80. Geburtstag feiert am Samstag, 8. Juli, Manfred Matt aus Görwihl. Der Jubilar ist ein Görwihler Urgestein und war im Görwihler Vereinsleben eine feste Größe. So schnürte er in jungen Jahren die Fußballstiefel im Görwihler Sportverein und machte als Verteidiger den Stürmern des Gegners das Leben schwer. Über drei Jahrzehnte war er nicht nur Flügelhornist in der Hotzenwaldbauernkapelle, sondern auch zwölf Jahre stellvertretender Vorsitzender und zwei Jahre auch Vorsitzender. Für seine Verdienste wurde er vom Verein zum Ehrenmitglied ernannt.

Manfred Matt kam in Görwihl auf die Welt. Vier Jahren war er bei seinen Großeltern im Bregenzerwald. 1948 kehrte er wieder nach Görwihl zurück. Nach dem Schulbesuch verdiente er beim damaligen Görwihler Sägewerk Egle sein Geld. 1959 heiratete er Edith Baldischweiler. Drei Kinder kamen auf die Welt. 1967 ging er zum Säckinger Schluchseewerk. Hier machte er dann auch eine Schlosserlehre. 1973 zog die Familie nach Bad Säckingen und 1981 dann wieder nach Görwihl. Mit 63 Jahren ging der Jubilar in Ruhestand. 2001 starb ein Sohn.

Schwer traf den Jubilar 2011 ein Waldunfall, seitdem ist sein linker Arm gelähmt. Er ist immer noch mit dem Auto unterwegs und freut sich, dass viele Blumen seine Wohnung zieren. Vor einem Jahr starb seine Frau. Er bekommt noch viel Besuch von seinen Kindern und auch den Enkelkindern. Er hofft, noch viele schöne Jahre in Görwihl verbringen zu können.

Die Geburtstagsgratulanten werden heute recht zahlreich sein und sich den guten Wünschen der beiden noch lebenden Söhne mit ihren Partnern und den fünf Enkelkindern anschließen.